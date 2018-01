Xbox Game Pass : un abonnement pour jouer en illimité aux jeux Microsoft

L’annonce vient de sortir, le géant américain Microsoft poursuit son chemin dans les abonnements mensuels en proposant aux joueurs de sa console d’accéder à des contenus exclusifs et en illimités avec le Xbox Game Pass. À l’heure ou Netflix annonce 117 millions de clients et une valorisation proche des 100 milliards de dollars à bourse de New York, les offres de ce type se multiplient dans le secteur des jeux vidéos. Nous vous parlions notamment de l’abonnement mensuel Playstation Now dans un précédent article.

Un prix fixe mensuel et une centaine de jeux disponibles

Pour la somme de 9,99 euros par mois, sans engagement et avec 14 jours d’essai gratuit, le Xbox Game Pass propose un certain nombre de licences en exclusivité comme Sea of Thieves, Crackdown 3, State of Decay 2 et peut-être le prochain Halo. Comme l’explique très justement Numerama.com, il va être intéressant de voir la réaction des éditeurs sur ce nouveau mode de consommation du jeu vidéo, ou finalement le joueur n’achète plus un support mais loue un accès à distance à une multitude de contenus.

La mutation du célèbre distributeur Micromania avec les enseignes Xing et le retour du digital aux produits « merch » physiques traduit bien l’évolution du secteur qui se digitalise de plus en plus. Les joueurs veulent à la fois revenir au réel avec des objets collectors, des goodies mais souhaitent ne plus être dépendants d’un support physique pour s’adonner aux joies du sport électronique. Côté budget, il est plus intéressant de payer 120 euros par an pour accéder à des centaines de jeux que d’en acheter deux en CD physiquement !