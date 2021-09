Pensez à la location du matériel de manutention

Lorsque vos besoins sont éphémères, il est inutile d’acheter du matériel. Ce dernier est souvent onéreux alors que vous l’utilisez une ou deux fois dans l’année. Une autre technique est à envisager, elle vous permet de profiter des meilleures machines sans dépenser des fortunes. La location du matériel de manutention est efficace et elle concerne plusieurs domaines : l’industrie, la construction et l’agriculture.

Une location courte ou longue durée

Certains professionnels n’ont pas les budgets pour acheter des tracteurs ou encore des grues, car les prix sont souvent très élevés. Pourtant, l’usage reste limité pour diverses machines notamment chez les agriculteurs. Si ces derniers doivent réaliser les foins, ce sont certains matériels qui sont utilisés au cours de l’année. Ils sont alors nombreux à acheter ces tracteurs ou les machines de manutention à plusieurs, mais cela représente toujours un coût.

La location est donc idéale puisque votre contrat peut être plus ou moins long en fonction de vos besoins.

Le catalogue est assez large, il propose des machines de manutention, mais également des nacelles.

Ce sont près de 400 machines qui sont à votre disposition et elles sont réparties dans les trois secteurs cités.

Ce professionnel met à votre disposition une équipe de 10 personnes à la fois réactive et proche de vous. De plus, un SAV performant sera disponible si vous avez des questions concernant l’usage de ces machines de manutention. N’hésitez pas à contacter l’une des quatre agences. Elles vous proposeront des produits de grandes marques comme Manitou ou encore Toyota, vous pourrez même sélectionner plus de 350 accessoires de manutention.