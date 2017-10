Débutez sur le référencement naturel en respectant 3 principes

Le marketing de contenu et le SEO (Search Engine Optimisation) ou référencement naturel sont étroitement liés. Si vous évoluez dans le secteur du marketing digital, voici trois principes à respecter pour réussir votre visibilité sur internet : un contenu de qualité, les liens entrants, le temps de chargement et qualité du code.

Prenons l’exemple d’un restaurant à Lyon, il va être nécessaire d’avoir un site internet qui soit responsive (adapté aux smartphones et tablettes), mais également qu’il se charge vite. En effet, un futur client souhaitant connaître les horaires d’ouverture ou visualiser la carte souhaitera le faire depuis son portable et rapidement.

Externaliser ou faire soi-même ? Certaines tâches sont réalisables en interne mais parfois il faut être accompagné par un professionnel, dans le cas de notre restaurant, faites appel à un freelance seo lyon. Sur le plan du contenu, il faudra utiliser des adjectifs mélioratifs, donner envie de réserver au fil des phrases. Les visuels participent à générer de l’attractivité et permettent d’ajouter des mots-clés supplémentaires pour le référencement naturel.

Dans l’étape des liens, commencez par inscrire votre site internet sur des annuaires de qualité et thématisés. Prenez contact avec la presse online locale pour générer des reviews et articles, vous bénéficierez ainsi de visiteurs et de réputation auprès de Google. Vous pouvez également avoir une stratégie plus agressive en nouant des partenariats avec d’autres sites internet (toujours de qualité) et développer vos réseaux sociaux, cela renforce votre crédibilité et permet de capter de nouvelles audiences.

Quand on souhaite débuter une nouvelle spécialité ou en savoir plus sur un sujet, il est parfois difficile de savoir par ou commencer. Dans le cas du référencement naturel, cela peut devenir encore plus compliqué, les ressources sont nombreuses et se recoupent souvent, mais on dit bien que l’apprentissage passe par la répétition. Restez donc connecté sur le web pour lire de nouveaux articles et conseils SEO, pour continuer d’évoluer et d’en savoir plus sur le référencement naturel et les arcanes du marketing online !