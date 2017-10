Disney aurait espionné les enfants avec des applications mobiles

Les actualités concernant les faits d’espionnage ne cessent de se multiplier sur la toile. Cette fois ce n’est pas une entreprise intégrée dans l’univers du digital qui est pointée du doigt. Disney aurait espionné les enfants en utilisant les applications mobiles.

Des dizaines d’applications mobiles auraient collecté des informations sur les enfants

En vous dirigeant sur http://www.topespionnerportable.com/, vous constaterez rapidement qu’il existe des logiciels vous permettant d’espionner toutes les personnes que vous désirerez grâce à un simple Smartphone. Les Français sont parfois effrayés lorsqu’ils prennent connaissance de ces informations, car ils ont l’impression que leur intimité a été violée en l’espace de quelques secondes. Ils ne seront donc pas très heureux de découvrir cette nouvelle actualité qui concerne Disney.

Une application mobile aurait été téléchargée de nombreuses fois

C’est une véritable polémique qui est sur le point de prendre de l’ampleur, car une collecte massive d’informations aurait été organisée avec plus de 42 applications mobiles. Selon le site Ere Numerique qui relaye cette information, un logiciel en particulier serait pointé du doigt puisqu’il a été téléchargé des milliers de fois. Cela concernerait Disney Princess Palace Pets. De ce fait, la vie privée des enfants ne serait pas respectée à cause de ces agissements. Cela a donc entraîné un dépôt de plainte de la part d’une mère de famille qui a eu vent de cette donnée.

Les faits d’espionnage sont souvent nombreux avec tous ces bijoux de technologie

Disney a toutefois nié toutes les accusations, car l’entreprise américaine serait en règle avec la législation et toutes les directives énoncées par la COPPA. Dans tous les cas, cette affaire montre que l’espionnage est une réalité dans le monde entier que ce soit via les téléphones portables, les ordinateurs, les objets connectés… La vigilance est de mise surtout avec les produits utilisés par les plus jeunes.