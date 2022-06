Marketing Management : qu’est-ce que c’est ?

On entend souvent parler du marketing management. Si vous avez une entreprise, le marketing management est un élément à part entière de votre stratégie d’entreprise. Aujourd’hui, nous allons découvrir tout ce qu’il y a à savoir sur ce concept dont : sa définition, son fonctionnement, les outils et techniques, les méthodologies du marketing management et sa mise en œuvre.

Zoom sur le marketing management

Le marketing management est la gestion de l’ensemble des méthodologies qui permettent à l’entreprise de faire face à son environnement. Il peut s’agir des méthodologies concurrentielles qui se basent sur des stratégies de compétitivité face aux concurrents. Il peut s’agir également de stratégie mercatique pour découvrir et étudier le marché. Cette méthodologie permet, par la suite, d’adapter les offres de l’entreprise aux demandes de public. Le but est de détecter le public cible, le découvrir et lui proposer des offres répondant à ses besoins.

Les méthodologies du marketing management

Le marketing management touche plusieurs branches d’activité dans votre entreprise. Cependant, comme son nom l’indique, il se mobilise particulièrement dans le domaine commercial.

Par ailleurs, les méthodologies du marketing management s’appliquent sur deux niveaux :

: il s’applique au niveau de la marque de l’entreprise, des produits et des services. Le marketing opératoire a pour rôle d’optimiser et de gérer les leviers qui agissent sur l’offre. Le marketing stratégique : il s’applique sur le marché dont les clients et les concurrents. Le but est d’avoir plus de clients et de se défaire de la concurrence.

Les outils et techniques du marketing management

La mise en place du marketing management dans votre stratégie d’entreprise, demande la mobilisation d’un savoir-faire ainsi que des outils et techniques adaptés.

Les étapes du marketing management

Dans le management du marketing, il faut passer par plusieurs étapes. Il faut :

Faire l’analyse marketing : étude du marché (clients, concurrents, produits et services, marques, etc…) ;

Définir la stratégie et les plans marketing ;

Organiser les démarches marketing ;

Mettre en place et réaliser les actions planifiées ;

Faire le suivi des tâches et veiller à ce que tout se déroule convenablement.

Les outils du marketing management

La stratégie marketing nécessite l’utilisation de certains outils. Ces derniers vous permettent de gérer votre stratégie marketing efficacement et d’atteindre vos objectifs dans les temps. Pour cela, plusieurs spécialistes de la mercatique ont conçu des matrices tels que :

: pour se démarquer et dépasser les concurrents; La matrice ADL : qui permet de mesurer et d’analyser le niveau de propension de votre activité.

Le digital devient un vrai outil pour booster votre business entreprise.

Les rôles du marketing management

Le marketing management est important pour une entreprise, car il joue plusieurs rôles fondamentaux dans son fonctionnement et son développement :

Le marketing renforce la notoriété de l’entreprise et de sa marque ;

Le marketing cherche à convertir plus de prospects en clients ;

Le marketing permet de se débarrasser de la concurrence ;

Le marketing a pour but d’augmenter les ventes ;

Le marketing augmente le chiffre d’affaires ;

C’est le levier de la croissance de l’entreprise ;

Enfin, les objectifs du marketing sont de satisfaire les consommateurs, de se démarquer des concurrents et de gagner une plus grande part de marché.

Comment gérer le marketing management de son entreprise ?

La gestion du marketing de votre entreprise doit être prise en main par un professionnel avéré en la matière. En effet, le management du marketing requiert de l’expérience et du savoir-faire dans le domaine. Donc, pour gérer le marketing d’une entreprise, il est crucial d’engager un expert diplômé et aguerri afin de garantir des résultats pertinents sur le long terme.

Pour conclure, le marketing management s’ouvre dans un concept très large et complexe pour qu’on puisse le faire entrer dans une seule définition. Pourtant, c’est un élément absolu, à ne pas exclure de votre stratégie d’entreprise. N’hésitez pas à engager un consultant extérieur pour élaborer vos stratégies d’entreprise. Beaucoup sont actuellement disponibles en télétravail. Veillez simplement à ne choisir que les plus qualifiés. Vérifiez leurs références si besoin !