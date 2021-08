De nos jours, tout le monde a besoin d’une voiture, une citadine, une voiture de collection ou une utilitaire, chacun ses attentes, ses préférences et surtout…son budget.

De plus en plus de personnes désireuses d’acheter un véhicule font le choix de l’occasion pour faire des économies vu qu’une voiture d’occasion coûtera en moyenne 40 à 50% moins chère qu’une voiture neuve, et parmi les moyens d’acquérir une automobile d’occasion on retrouve les enchères ! Dans cet article, nous allons vous en dire plus sur l’achat d’un véhicule aux enchères quand on habite à Paris.

Les raisons d’acheter un véhicule aux enchères à Paris

La vente aux enchères des véhicules a le vent en poupe, surtout dans les grandes villes pour la simple et bonne raison que les voitures présentées sont souvent issues de déstockage par des sociétés ou de saisies faites par l’état, de plus, elles sont toutes passées au peigne fin pendant un contrôle technique. Voici les principaux avantages d’acheter une voiture lors d’une vente aux enchères :

Le prix est inférieur à celui du neuf ;

Les voitures sont en très bon état ;

Elles passent par un contrôle technique ;

La possibilité de trouver des voitures de collection ;

La possibilité d’avoir la voiture immédiatement.

Les précautions à prendre avant d’acheter un véhicule aux enchères à Paris

Comme tout achat d’un bien d’occasion, il faut rester vigilant avant de se lancer, surtout si vous n’êtes pas un spécialiste du domaine. Malgré le contrôle technique imposé à la salle des ventes parfois certains détails peuvent échapper aux experts, il faut donc bien vérifier l’état du véhicule parce qu’il faut savoir qu’après l’achat vous n’aurez ni garantie, ni possibilité de retour, de remboursement ou d’échange. Le paiement (auquel il faut ajouter la commission du commissaire priseur) se fait immédiatement et en cash donc il faut avoir la somme totale parce qu’il n’y a aucune possibilité de payer en plusieurs fois ou d’obtenir un crédit comme pour une voiture neuve.

Comment acheter un véhicule aux enchères à Paris ?

Il faut savoir qu’en plus des saisies et des déstockages, n’importe qui peut mettre sa voiture en vente aux enchères…mais pas n’importe où, il y a par exemple des salles de ventes qui organisent des journées spécialement consacrées aux véhicules (en respectant un calendrier), mais ces dernières années c’est la vente aux enchères sur internet qui intéressent de plus en plus d’acheteurs grâce à la facilité et à la rapidité de l’opération. Cependant il faut savoir que les salles de vente ont l’avantage de laisser les acheteurs potentiels voir de plus près les voitures, mais dans tous les cas vous aurez une fiche détaillée avec tout ce qu’il faut savoir comme des informations sur le modèle, ses caractéristiques, son historique, les résultats du contrôle technique et la raison pour laquelle il est aux enchères.

Vient ensuite le jour J, dans le cas d’une enchère en salle de vente vous devrez vous déplacer muni de votre carte d’identité et de votre argent bien évidemment, on vous attribuera une pancarte et un numéro, les voitures seront exposées une à une et catégorie par catégorie. Quand le véhicule exposé vous intéresse, il ne vous restera plus qu’à lever votre pancarte, d’autres acheteurs potentiels lèveront également leur pancarte s’ils sont intéressés et le prix du véhicule augmentera de 100 euros à chaque fois.

Dans le cas où vous remportez l’enchère, vous pourrez récupérer votre véhicule en très peu de temps, généralement une semaine maximum, le temps de régler certains papiers (comme la carte grise).

Nos conseils pour acheter un véhicule aux enchères à Paris

Evidemment, en cas de coup de cœur vous pourriez facilement payer une voiture plus chère que ce qu’elle ne vaut réellement, le premier conseil à suivre est donc de se fixer un budget et de ne surtout pas le dépasser, n’enchérissez pas en premier et n’oubliez surtout pas qu’il y a en plus la commission du commissaire-priseur.

Le second conseil est d’éviter les voitures trop demandées par les autres acheteurs comme les petites citadines, pour faire une véritable bonne affaire regardez plutôt du côté des grosses voitures comme les berlines ou les 4×4.

Enfin, n’hésitez pas à être accompagné d’un ami qui s’y connait un minimum en voitures, il saura vous conseiller et vous éviter de faire des folies.