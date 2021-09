L’annonce est toute récente, le bracelet connecté Whoop vient de lancer une nouvelle version baptisée Whoop 4.0. J’utilise depuis plusieurs mois ce coach digital dédié au sportifs, amateurs de fitness et surtout qui apporte une personnalisation du quotidien des athlètes. Je vous propose de partager mon expérience et de vous présenter ce tracker sportif qui m’accompagne tous les jours.

Attention, vous pouvez avoir 1 mois gratuit soit 30 euros si vous cliquez sur mon lien de parrainage plus bas dans l’article. N’hésitez pas à m’ajouter dans l’application Whoop !

Pourquoi utiliser le tracker Whoop ? Voici mon expérience personnelle

Il y a quelques mois, j’ai décidé de compléter mes entrainements de sport avec un coach digital sous la forme d’un bracelet connecté ou tracker sportif. En faisant quelques recherches, je suis tombé sur de nombreux athlètes de Crossfit (discipline que je pratique) qui utilisaient dans leur routine sportive les données du Whoop 4.0. Après avoir regardé des vidéos, compris les fonctionnalités, je me suis lancé et me suis équipé !

Les bénéfices liés au bracelet Whoop et utilisation au quotidien

Les principaux éléments qui m’ont motivé à passer sur un “wearable” de santé connecté c’est le nombre de données qui sont désormais accessibles. Etant un fan de statistiques, j’ai trouvé le compagnon fitness idéal pour améliorer mes performances sportives. En effet, une fois la bracelet équipé au poignet, Whoop 4.0 va capter toutes les données possibles : volume des entraînements, qualité du sommeil, rythme cardiaque, intensité de l’effort etc…

En fonction de son poids, de l’âge et des objectifs fitness recherchés, le tracker Whoop va être capable de donner des recommandations pour améliorer sa santé et s’assurer de la bonne récupération entre chaque effort. Il est possible de suivre en live sur l’application smartphone les entraînements, mais également de rentrer des activités physiques manuellement. Ainsi lorsque je me déplace en vélo, il va remarquer que mon rythme cardiaque s’élève et m’indiquer combien de calories j’ai dépensés et ma fréquence cardiaque moyenne. Très utile pour savoir si on se dépense suffisamment en une journée pour un objectif de perte de poids par exemple.

1 mois gratuit / 30 euros de Whoop 4.0 avec mon lien de parrainage, merci du soutien : https://join.whoop.com/#/2DE0E1

Je suis devenu presque “addict” à toutes ces données, cela me donne une vraie visibilité sur ce que je dois faire pour mieux réussir mes trainings et quel niveau de force leur donner. Ainsi, il m’arrive de rajouter un peu de sport ou à en enlever selon la recommandation du bracelet Whoop. Egalement, savoir ma fréquence cardiaque en direct pendant un entraînement de crossfit me permet de mesurer si je me donne à fond ou si je peux forcer. Le calcul des calories dépensées est un vrai “game changer” pour moi également.

Chaque matin, je réponds aussi à un questionnaire sur l’application pour renseigner mes habitudes alimentaires : ai-je bu du café hier, de l’alcool, ma motivation, mes compléments alimentaires etc… Plein de questions pour essayer de détecter des évolutions pour gagner en sportivité. Bref, je suis fan.

Et du côté des influenceurs ? L’exemple de Marine Leleu en vidéo

Récemment, la coach Marine LELEU a partagé son utilisation du bracelet Whoop depuis 2 ans dans une vidéo de grande qualité ou elle explique le fonctionnement. Je vous invite à la regarder, cela va terminer de vous convaincre.

Bien entendu, porter un bracelet Whoop n’est pas un remède magique pour améliorer sa santé, c’est une aide complémentaire à un coach sportif humain qui va vous accompagner au quotidien et vous apporter un suivi différent. L’ensemble des données de tracking (sommeil notamment) apporte un plus dans une pratique sportive orientée vers un objectif de perte de poids ou prise de masse.

Les fonctionnalités du Whoop 4.0

Retrouvez ci-dessous les principales nouveautés du tracker connecté dédié aux sportifs :

Configuration améliorée du capteur : La zone active du capteur contient désormais 5 LED (trois vertes, une rouge et une infrarouge), 4 photodiodes et des algorithmes avancés pour fournir des mesures de fréquence cardiaque encore plus précises.

Taille réduite de 33 % : WHOOP 4.0 est 33 % plus petit que WHOOP 3.0 et offre une autonomie de cinq jours.

Nouvelle fonctionnalité Sleep Coach avec alertes haptiques : WHOOP 4.0 est conçu avec des alertes haptiques que les membres peuvent régler pour se réveiller par de légères vibrations au moment optimal en fonction de leurs besoins et de leurs cycles de sommeil.

Nouvelle fonction – Oxymètre de pouls : Le matériel mis à niveau est équipé pour calculer les niveaux d’oxygène dans le sang (SPO2) afin d’aider les membres à obtenir des informations supplémentaires sur leur santé au quotidien.

Nouvelle fonction – Capteur de température de la peau : Le WHOOP 4.0 mesure la température de la peau pour fournir aux membres un autre niveau de connaissances sur leur corps.

Nouvelle fonction – Moniteur de santé : Les membres peuvent suivre en direct la fréquence cardiaque, la température de la peau, la saturation en oxygène du sang, la fréquence cardiaque au repos, la variabilité de la fréquence cardiaque et la fréquence respiratoire sur un seul écran. Le moniteur de santé permet également aux membres de télécharger et d’exporter facilement les tendances sur 30 ou 180 jours de ces mesures dans un rapport qui peut être partagé avec un coach, un entraîneur, un technicien ou un médecin.

Pack batterie WHOOP 4.0 : Le bloc-piles amélioré, conçu pour être rechargé en déplacement, est désormais étanche et permet aux membres de double-cliquer pour afficher le niveau de la pile.

Technologie de batterie de nouvelle génération : WHOOP 4.0 est le premier produit au monde alimenté par les matériaux de batterie à anode de silicium de Sila. Conçue avec des améliorations de la configuration des cellules et une longue durée de vie, la nouvelle batterie offre une densité d’énergie supérieure de 17 % à celle de la WHOOP 3.0, facilitant un design industriel repensé qui débloque également le WHOOP Body.

Bref, vous avez de quoi faire avec toutes les fonctions sportives embarquées dans ce petit bracelet qui se porte au poignet.

Bénéficier d’une réduction Whoop : 1 mois d’abonnement offert découverte

Vous vous posez la question de tenter l’expérience du bracelet Whoop ? Bénéficiez d’un mois d’abonnement gratuit en passant par mon lien de parrainage Whoop, soit une réduction de 25 euros. Vous recevrez ensuite gratuitement à la maison votre bracelet et pourrez découvrir toutes les fonctionnalités fitness du nouveau Whoop 4.0.

Bénéficiez d’une réduction de 30 euros et recevez le bracelet gratuitement : https://join.whoop.com/#/2DE0E1

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me les poser dans les commentaires, je serai ravi de pouvoir vous donner plus d’informations, mon usage au quotidien ou comment tirer parti de toutes les statistiques du bracelet Whoop.

Montre connectée fitness Garmin versus tracker sportif Whoop‎

Toutes les montres connectées proposent de nombreux avantages, comme celles dédiées au ‎running · ‎Garmin Express.

Est-ce que le tracker Whoop est digne de confiance ?

Lors de l’achat de l’abonnement Whoop 4.0, je me suis demandé si cette société américaine allait pouvoir partir à l’assaut des GAFA tels que Googlet et Apple qui travaillent également sur des “wearables” trackers de fitness. Au-delà du sérieux de l’entreprise et des années d’existe, il se trouvent qu’ils ont également réalisés une levée de fonds récente de 200 millions de dollars auprès d’investisseurs dirigés par la société japonaise SoftBank, pour une valorisation de 3,6 milliards de dollars.