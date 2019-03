Samsung Galaxy Fold : une incroyable vidéo du smartphone pliable

Nous partageons avec vous une vidéo non répertoriée de la chaîne YouTube Corée de Samsung très exceptionnelle puisqu’elle montre un test en usine du nouveau smartphone pliable de Samsung, le Galaxy Fold. Des doutes étaient émis par un certain nombre d’aficionados de la marque sur la solidité de cet appareil incroyable puisqu’il propose aux utilisateurs une sorte de double écran pliable au milieu.

On parle bien d’un stress test en vidéo du nouveau Samsung Galaxy Fold. Un smartphone dont le prix annoncé est supérieur à 2000 dollars et qui doit selon la marque résister à un minimum de deux cent milles pliage / dépliage avant de commencer à s’abîmer. Pour vous donner un ordre de grandeur, cela correspondrait à cinq années d’une utilisation normale.

Le constructeur Samsung joue donc la carte d’un smartphone innovant (l’un des premiers du genre), mais surtout solide. Côté esthétique, les spécialistes qui ont pu étudier plus attentivement le modèle Galaxy Fold font le retour suivant : lorsque le téléphone est plié, l’ange n’est pas parfait. L’écran ne sera pas ainsi à plat lorsque vous souhaiterez le poser sur un support.

Lorsque le Samsung Galaxy Fold est déplié, il semble q’un pli d’affichage soit visible pour le détenteur du smartphone. Certains parlent de défauts majeurs qui risquent de faire peur aux consommateurs, préférant la concurrence… Mais n’oublions pas que les smartphones pliables sont des initiatives récentes et que même des marques comme LG ont déjà annoncé souhaiter attendre l’année prochaine voire plus avant de se lancer. Du côté de Samsung, la lumière est faite sur le Galaxy S10 et S10+, notamment dans le show TV de Jimmy Fallon sur NBC.