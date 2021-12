Pourquoi utiliser les avis vérifiés de clients dans sa stratégie marketing ?

Nous aimons parler de la stratégie marketing digitale des entreprises sur iRonfle, et évoquer des solutions comme le référencement naturel (SEO), l’inbound marketing ou l’acquisition via la publicité. Mais souvent un outil marketing pour les directeurs marketing et digitaux est parfois oublié, il s’agit des avis qu’une entreprise peut récupérer de ses clients. À la fois outil de communication puissant, ils permettent également de donner la parole aux personae qui sont ciblés via une stratégie marketing et ont un effet réassurance qu’il ne faut pas mettre de côté. Dans cet article, nous allons voir pourquoi les avis vérifiés des clients peuvent contribuer à améliorer la stratégie marketing de votre entreprise !

En quoi consistent les avis vérifiés de consommateurs ?

Les avis clients sont un élément crucial de la stratégie marketing de nombreuses entreprises. Ils vous permettent de recueillir les réponses des consommateurs qui ont utilisé vos produits ou services et de partager leurs opinions avec d’autres. Lorsque les clients potentiels voient que d’autres personnes ont eu de bonnes expériences, ils seront plus enclins à acheter ce que vous vendez.

Se pose ensuite la question : comment recueillir des avis de clients sur mon site internet ?

Vous devez prévoir un moyen pour les clients de donner leur avis sur votre entreprise, cela peut se faire depuis votre site internet mais également dans les communications marketing que vous adressez suite à un achat ou une expérience en magasin. En fonction de la solution que vous allez mettre en place, vous aurez la possibilité de leur demander un avis, une photo, un témoignage. Il est également possible de récompenser les avis (selon les cas) pour pouvoir les réutiliser dans des campagnes et les afficher sur des supports de communication.

Certaines entreprises placent le lien vers leur page d’évaluation dans le footer du site web, soit tout en bas de leur page d’accueil, le plus souvent vers un tiers de confiance d’avis vérifiés, sous la forme d’une invitation à aller les évaluer sur d’autres sites Web.

L’exemple des avis vérifiés pour les restaurants

En obtenant et en diffusant des évaluations vérifiées de restaurants, vous pouvez augmenter votre exposition sur le web et aider les clients à en savoir plus sur votre entreprise et la qualité de votre gastronomie. L’influence d’une clientèle satisfaite ne peut être surestimée : la voix de vos consommateurs donne un coup de fouet à votre image de marque !

De nombreuses entreprises encouragent leurs consommateurs à soumettre de bons avis, ce qui peut conduire à des informations incorrectes ou empreintes de préjugés. Vous pouvez avoir confiance dans le fait que les avis vérifiés proviennent de personnes qui ont réellement utilisé le produit.