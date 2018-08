Contrôler l’activité numérique de vos enfants avec une application de contrôle parental

Les enfants sont désormais détenteurs de smartphones dès l’âge de 10 ans pour des raisons de développements des outils technologiques mais également avec la diminution du coût d’achat des téléphones portables. Les tablettes tactiles sont comme le démontrent les études récentes, les premiers objets high tech que les enfants demandent à leur parents pour jouer aux jeux vidéos ou discuter avec leurs amis.

En tant que parent, ce nouveau défi technologique demande une certaine expertise, mais heureusement des solutions clés en main sous forme de logiciels à installer existent et permette de suivre les actions sur internet des enfants.

Parents : comment surveiller la vie numérique de vos enfants ?

Une fois en possession d’un smartphone ou d’une tablette, il devient très compliqué de surveiller ce que font les enfants avec le device. Ils apprennent également vite à supprimer les traces et à naviguer en navigation privée ou à l’aide de pseudos. Il faut donc penser aux logiciels espions comme mspy.

Je prends l’exemple de nombreux adolescents sur Instagram : 1 compte « officiel » que les parents connaissent et 1 compte « caché / réel » pour les amis de la vie réelle ou d’internet. Autant dire que les contenus ne sont pas du tout les mêmes… De surcroît, Instagram a développé il a quelques mois la possibilité de changer de compte en toute simplicité pour favoriser l’usage de la plateforme.

Face à ce constat, il devient important pour les parents de poser des limites dans l’utilisation du smartphone ou de la tablette : des heures (la nuit notamment) sans électronique, et une utilisation raisonnée. Ensuite, vérifier les usages : les sites internet, le type de jeux vidéos ou d’applications téléchargées etc…

Le logiciel espion : une réponse possible pour protéger l’internet des enfants

En vous rendant sur https://www.logicielespion.org/ vous trouverez un certain nombre de solutions pour contrôler et surveiller l’activité online de vos enfants. Le contrôle parental est simple à activer et même si l’on parle de logiciel espion, il faut garder en mémoire des bénéfices apportés par ces solutions.

L’objectif est d’avoir les informations suffisantes en tant que parent pour s’assurer que les enfants utilisent en toute sécurité leur smartphone. Bénéficier d’une aide technologique extérieure permet de gagner du temps et surtout de la tranquillité. Ensuite, il suffit de bien configurer le logiciel et surtout de faire preuve de pédagogie pour profiter à fond de la révolution numérique en famille !

La confiance se doit d’être contrôlée et passer par un outil externe permet tout de même de gagner en tranquillité. C’est un faible investissement pour un résultat rapide et discret.