4 meilleurs conseils sur la sécurité mobile pour protéger votre smartphone

Le seul appareil dont nous disposons presque tous est un smartphone et il est très probablement à vos mains pendant la lecture de ce même article. Ces téléphones contiennent souvent beaucoup de données vitales avec nos contacts, photos personnelles et même des données de santé grâce aux objets connectés qui y sont reliés. Malgré cela, beaucoup d’entre nous ne s’inquiètent pas assez de la sécurité de ces appareils mobiles.

Avant tout, ne faites confiance qu’aux sites fiables comme casino en ligne pour être plus sécurisés. En plus, quelques étapes simples peuvent vous aider à sécuriser votre téléphone mobile sans aucunes connaissances techniques :

Gardez le système d’exploitation toujours à jour

Des mises à jour pour les systèmes d’exploitation de téléphones mobiles sont souvent publiées afin d’améliorer la sécurité et les performances du smartphone. La simple habitude de mettre à jour, associée aux inquiétudes relatives de la place occupée dans la mémoire du téléphone et l’impact qu’elles peuvent avoir sur les performances de la batterie d’un téléphone dissuadent souvent les utilisateurs de les télécharger. Les utilisateurs de téléphones s’inquiètent également parfois de la défaillance du téléphone lors d’une mise jour, ce qui leur fait perdre des données.

Un autre problème avec les mises jour Android est que les utilisateurs dépendent du fabricant de leur téléphone qui publie la mise jour : tous les téléphones sous Android ne sont pas créés égaux, et certains doivent attendre plus longtemps que d’autres pour obtenir des mises jour. Parfois, certaines mises jour Android ne sont jamais publiées sur certaines marques de téléphones.

Cependant, il est important de télécharger les mises jour sur votre smartphone iOS et Android dès qu’elles deviennent disponibles. Ces mises jour peuvent protéger contre les menaces et vulnérabilités nouvellement découvertes et aider protéger votre téléphone.

Un mot de passe pour protéger votre smartphone

Cela peut sembler évident, mais un pourcentage étonnamment élevé de personnes ne protègent pas leur smartphone par un mot de passe. Une étude réalisée par le Pew Research Center aux États-Unis a révélé que près du tiers des personnes interrogées ne protégeaient pas leur smartphone par un mot de passe. Ne pas le faire rend votre téléphone beaucoup plus attrayant pour les voleurs, qui peuvent plus facilement l’effacer et le transmettre, ainsi que le rendre trivial pour ceux qui souhaitent surveiller vos communications privées.

Certaines personnes pensent peut-être que la protection par mot de passe n’est pas nécessaire l’ère de l’identification biométrique, mais ce n’est pas vrai. Aux États-Unis, diverses décisions judiciaires ont établi que les forces de l’ordre peuvent contraindre des individus déverrouiller un téléphone l’aide d’un identifiant biométrique, tel qu’une empreinte digital

Ne jailbreakez pas votre téléphone, utilisez uniquement des stores officiels

La tentation pour les utilisateurs d’iPhone de jailbreaker leur téléphone afin de pouvoir utiliser des magasins d’applications autres que le Apple App Store officiel est souvent forte, mais cela met réellement la sécurité de votre téléphone en péril. Le processus de contrôle étroit que subissent les applications qui entrent dans le Apple App Store officiel est considérablement réduit (bien que cela n’élimine pas totalement) les chances qu’une application douteuse s’introduise sur votre iPhone. La même chose est vraie pour Android. Bien que les applications douteuses fassent parfois leur chemin sur le Google Store officiel, vous êtes toujours moins susceptible d’y rencontrer des applications malveillantes que si vous utilisiez un magasin d’applications tiers.

Téléchargez un logiciel de sécurité pour votre téléphone

Si les utilisateurs sont généralement assez vigilants lors du téléchargement de logiciels de sécurité pour protéger leurs ordinateurs portables et leurs ordinateurs de bureau, ils ne le font pas toujours autant pour protéger leurs smartphones. Cependant, il est fortement recommandé de télécharger un bon package de sécurité pour votre mobile, tel que Norton Mobile Security.

Les applications douteuses peuvent installer des logiciels espions ou voler des informations telles que des détails bancaires partir de votre smartphone. Par conséquent, les télécharger ne vaut vraiment pas le risque.