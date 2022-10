Pour quelle culotte menstruelle taille haute opter ?

Les menstruations, la bête noire qui rend visite à toutes les femmes une fois par mois. Pour beaucoup, c’est un moment très appréhendé ; entre autres à cause de la protection hygiénique traditionnelle, comme les serviettes hygiéniques, jugées inconfortables et trop visibles par certaines, ou encore les tampons, jugés désagréables par d’autres.

Heureusement, de nos jours, il existe l’alternative innovante des culottes menstruelles pour une protection optimale et commode à tous les niveaux.

Descriptif d’une culotte menstruelle

La culotte menstruelle est une nouvelle invention révolutionnaire sur le marché, de la protection hygiénique. Avec la forme et la délicatesse d’un sous-vêtement tel qu’on le connait, cette dernière est conçue avec une technologie de textile multicouche ultra-absorbant, qui équivaut en moyenne le pouvoir absorbant de 3 tampons et qui se compose de :

une couture antifuite ;

une membrane imperméable ;

un cœur absorbant ;

un voile au contact de la zone intime.

Elle prévient les fuites et les odeurs, absorbe l’humidité et garantit un bien-être et une protection optimale en toute discrétion. Cette prouesse technologique prend également en considération la sensibilité des zones intimes grâce au voile externe qui enveloppe le textile ayant la douceur du coton, afin de prévenir les irritations.

La culotte menstruelle est lavable, et la fréquence à laquelle il faut la changer dépend de l’abondance du flux qui varie d’une femme à une autre. En moyenne, il est recommandé de se munir de 3 culottes pour faire un roulement correctement.

Pourquoi opter pour une culotte menstruelle taille haute ?

Le format taille haute des culottes menstruelles est plus agréable à porter. En effet, cette dernière enveloppe la partie inférieure du ventre, procurant ainsi une sensation de protection totale et est particulièrement recommandée pour les avantages, aussi bien esthétiques que pratiques qu’elle confère :

l’effet gainant de la culotte taille haute donne une silhouette flatteuse et aide à améliorer la posture ;

ça donne un style pin-up très sympa qui rappelle les années 20 ;

disponible en plusieurs design, aussi élégants et sensuels les uns que les autres ;

pour les personnes qui ont un complexe avec leur petit ventre apparent, cette culotte permet de le maintenir et de l’aplatir sans pour autant vous serrer, cela vous aidera à prendre confiance en vous ;

elle donne l’illusion de l’allongement des jambes et marque joliment les hanches ;

cette culotte est particulièrement adaptée aux flux abondants ;

idéale pour les femmes qui viennent d’accoucher.

Les meilleurs modèles de culotte taille haute menstruelle sur le marché

Nous vous avons fait une petite sélection des modèles les plus chics et confortables disponibles sur le marché.

Culotte menstruelle Séléné taille haute

Cette culotte est certifiée standard 100 by OEKO-TEX® et est adaptée pour les flux moyens et possède les caractéristiques suivantes :

textile : 80 % polyamide, 20 % élasthanne ;

fond : 42 % polyamide, 7 % élasthanne, 51 % hydrophilamide ;

cœur absorbant : 100 % polyester ;

membrane imperméable : 86 % polyester, 14 % polyuréthane ;

légèrement gainant ;

sans couture ;

offre 12 h de protection ;

couleur : noir ;

disponible dans toutes les tailles sur le site SMOON ;

prix : 39,00 €.

Culotte menstruelle taille haute SPLENDEA (NUIT)

C’est une culotte qui convient aussi bien aux flux modérés à moyens qu’aux flux abondants, et se caractérise par ce qui suit :

le tissu est certifié sans particules toxiques (nanoparticules d’argent) ;

composition du matériau de l’extérieur et de la doublure : 90 % Micromodal/ 10 % Élasthanne ;

garniture : 100 % Polyester ;

fond absorbant : fibres de bambou et fond imperméable ;

3 couches (antibactérienne, élimine les odeurs, neutralise l’humidité) ;

disponible en 3 couleurs (rubis, cyan, noir) et dans toutes les tailles sur le site SoCup ;

prix 32,95 €.

Culotte menstruelle taille haute SOFIA

C’est une culotte de jour et de nuit spécialement conçue pour les flux abondants (équivaut 4 tampons). Elle fait partie de la gamme dentelle hyper féminine qui vous protège avec grâce et élégance, et possède les spécifications suivantes :