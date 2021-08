Les paillassons en coco sont aujourd’hui de plus en plus répandus dans les commerces. La plupart du temps, on les voit à la porte des boutiques modernes. Généralement utilisés pour revêtir le sol, ces tapis personnalisés sont, en outre, un très joli objet de décoration pour apporter à votre intérieur une note personnalisée.

Par conséquent, pour attirer un maximum le regard des clients vers l’entrée de la boutique, misez sur un tapis en coco personnalisé. En effet, il est possible d’imprimer dessus le logo du magasin ou celui de votre enseigne et celui-ci se transformera en un vecteur publicitaire par excellence. Au cours de cet article, nous vous éclairons, plus en détail, sur les avantages des paillassons en coco personnalisés.

Qu’est-ce que les paillassons en coco ?

Les tapis de coco sont, à vrai dire, des paillassons réalisés exclusivement à partir de fibre naturelle de noix de coco. En effet, cette fibre est issue de la partie la plus dense de la noix de coco que l’on appelle “mésocarpe”.

Réputées pour être assez dures et particulièrement robustes, les fibres de coco vous permettront de décaper les impuretés et l’humidité provenant des chaussures, et ce, avec une grande efficacité. De plus, les fibres de coco, qui sont à la fois courtes et très drues, sèchent très vite, signe de leur pouvoir d’absorption de la moiteur, sans pour autant entraîner la formation de moisissure.

Il convient de souligner que ces fibres ne craignent absolument pas les conditions météorologiques, y compris les plus sévères. Cela explique pourquoi il vous sera donc possible de mettre votre tapis de coco en extérieur. Par ailleurs, si vous désirez des tapis avec une surface conséquente, sachez qu’il existe même des tapis de coco adaptés et abordable.

Quant au design des tapis de coco, les surfaces de ce genre de tapis ne comportent aucune inscription. Par contre, tous les dessins et les motifs sont ancrés afin que leurs couleurs restent inaltérables.

Les mérites du paillasson en coco customisé

Le fait d’en poser un sur-mesure à l’entrée de sa boutique ou de sa société constitue déjà une idée originale. Outre son aspect ornemental, il témoigne également de son sérieux en établissant un climat qui inspire la confiance, tout en présentant bien plus d’avantages.

Un objet décoratif classe et raffiné

Avec un tapis de coco personnalisé, vous avez la garantie de réussir la décoration de votre magasin ou celle de votre établissement et d’en améliorer sa présentation. Le tapis dégagera une excellente image, encore plus si vous optez pour une version imprimée avec le logo de votre entreprise ou un modèle coloré. L’entrée de votre boutique deviendra ainsi plus accueillante.

Une option avantageuse sur le plan économique

À la différence des paillassons fabriqués à partir de nylon, ceux en coco possèdent en effet la particularité de se montrer particulièrement durables et ne perdent pas leur éclat. Ce qui vous assure une meilleure longévité et vous permet de faire davantage d’économies. À défaut de renouveler votre tapis tous les ans pour ne faire qu’une saison, il sera plus intéressant de miser sur un tapis en coco fait sur-mesure qui tiendra au moins 5 ans.

Pour une meilleure imperméabilité

Les paillassons en coco sont extrêmement robustes et assurent une protection efficace face à la poussière, la moisissure, les éraflures et autres souillures. Ainsi, le parquet demeurera parfaitement propre et la présentation extérieure de la boutique restera impeccable.

Un niveau élevé de sécurité

Au-delà de la protection qu’il offre au sol, le paillasson en coco assure également une protection contre les risques de chute, particulièrement en période hivernale ou lorsque le sol est revêtu d’un revêtement dérapant. Afin de déterminer à quel point votre tapis peut être efficace, quelques éléments ont besoin d’être contrôlés :

Une protection accrue grâce à un contour antidérapant en caoutchouc ;

le matériel utilisé est de haute technologie et résistant ;

le tapis est étanche à l’eau de pluie et à la poussière et il faut savoir que cette dernière est aussi glissante que l’eau ;

la présence de quelques coins antidérapants afin que les risques de tomber soient réduits au minimum ;

les angles et les bordures doivent avoir un aspect oblique afin que les risques de trébucher ne soient pas trop élevés.

Un paillasson en coco qui reflète bien votre profil

Le paillasson coco personnalisé se prête à toutes les envies. Il est possible de faire figurer sur ce tapis votre nom, le logo de la maison ou encore le graphisme que vous souhaitez. De cette façon, vous pouvez être original et arborer ainsi le message que vous souhaitez véhiculer ou encore l’image qui vous reflète le plus.