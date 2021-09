Qu’est-ce qu’un DMD – Directeur Marketing et Digital ?

Quelles sont les trois principales missions d’un DMD ? Découvrez ci-dessous les éléments de réponses à ces interrogations.

Qu’est-ce qu’un Responsable marketing Digital ?

Le directeur marketing et digital mène suit et accompagne les projets digitaux en rapport avec les stratégies de l’entreprise et cela en étroite collaboration avec la direction marketing et communication. De plus, le directeur marketing et digital répond aussi à d’autres appellations comme : responsable de l’innovation et de la stratégie web, Online marketing manager ou encore responsable du marketing produit web.

Par ailleurs, il doit savoir manier les outils online et mobiles comme e-CRM, réseaux sociaux, display, tracking, référencement, e-mailing, etc. Retenez qu’il doit maitriser les outils du web marketing dans le but d’acquérir et de fidéliser avec un ROI optimal. De même, le responsable marketing doit être sur tous les fronts afin d’augmenter la visibilité d’une marque et de générer les revenus de l’entreprise. Un responsable marketing et digital doit savoir vendre sur Internet et doit savoir faire démarquer l’entreprise qu’il représente face à ses concurrents. Pour cela, il doit réfléchir sur la façon dont il faut relayer les techniques marketing sur les principaux supports numériques comme le web, les mobiles et les tablettes.

Le directeur marketing classique est celui qui élabore les différentes campagnes promotionnelles pour les canaux de communication comme la radio ou la TV, les affiches, les flyers, etc. Par contre, le directeur marketing et digital oriente ses stratégies seulement vers les outils digitaux. Enfin, il faut retenir que le responsable marketing des produits web a pour objectif de mettre en place une stratégie afin d’optimiser la notoriété de l’entreprise et de son site web sur des supports digitaux. Pour y arriver, le RMD fait usage des méthodes comme le référencement naturel, l’achat des mots clés, les bandeaux publicitaires ou encore le développement de partenariats.

Au vu de ces attributs, nous allons vous présenter ci-dessous les 03 principales missions du responsable marketing et digital.

Les trois principales missions du responsable marketing et digital

L’ensemble des missions d’un DMD se résume en trois niveaux que vous découvrirez ci-dessous.

Construire le plan d’action marketing digital

Avec les dirigeants, le directeur marketing digital établit les objectifs en fonction des stratégies de l’entreprise. Il met en place un plan d’action marketing et digital. Ce dernier a pour but de répondre aux enjeux de visibilité et de développement de l’entreprise. De plus, cette politique offre aux différentes équipes commerciales les meilleurs outils notamment une base de données segmentée et qualifiée.

Le responsable marketing et digital est un véritable organisateur de la transformation digitale dans l’entreprise. Afin d’identifier les leviers de développement par le digital au bénéfice de l’entreprise, le RMD doit collaborer avec le directeur commercial. Par conséquent, ils obtiennent de cette collaboration un meilleur résultat. Ce dernier est aussi possible lorsque les équipes commerciales et marketing concilient un parcours client sans rupture pour atteindre des résultats communs. L’un des résultats les plus importants est d’engendrer des leads qualifiés.

Développer les leviers de croissance

Le responsable marketing digital assiste vos équipes pour l’animation de la base de données. Cela permet d’augmenter la recherche de nouveaux clients. Avoir une meilleure gestion de la relation client signifie, passer le bon message au bon moment, pour la bonne cible, en utilisant les supports adaptés. Le RMD dirige les équipes internes du marketing et gère également les relations avec les éditeurs de logiciel afin d’améliorer les outils digitaux.

Aller à la recherche de nouveaux clients et les conquérir est bien pour une entreprise, les fidélisés est encore mieux. Le responsable marketing digital met en place une stratégie numérique qui a pour but de faire de ses clients de véritable représentant de la marque ou de l’entreprise.

Mettre en place des projets digitaux

Le directeur marketing et digital dirige la mise en place des solutions, qu’il s’agisse de se lancer dans le e-commerce, d’un outil de marketing automation, d’un site Internet ou d’une application mobile. Le plus important pour le DMD est de définir et de suivre les indicateurs de performances des outils digitaux afin d’analyser les résultats.

Pour insérer de nouveaux outils, il faut acculturer l’entreprise et les équipes à leur usage. Cela passe par le partage des compétences et des savoirs entre les collaborateurs. Pour réussir la transformation digitale au sein des entreprises, celle-ci doit être partagée positivement avec tous les acteurs. Pour cela, le responsable marketing digital doit accompagner la conduite du changement des équipes. Cela permet de faire de la transformation digitale une étape gratifiante pour chaque collaborateur.

Pour la croissance du chiffre d’affaires, le développement de la collaboration entre équipes, une meilleure visibilité d’une entreprise, il est important d’avoir un responsable marketing digital. La digitalisation est une clé importante qui permet de donner à une entreprise une bonne image. Voilà pourquoi, il est primordial pour une entreprise d’avoir un directeur marketing et digital.