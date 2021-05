Comment booster ses ventes avec la réalité augmentée en 2021 ?

Et si nous osions développer le chiffre d’affaires avec la réalité augmentée ? La période actuelle est propice pour développer de nouveaux outil d’aide à la vente, en effet, il est compliqué de pouvoir se déplacer auprès des clients donc beaucoup de choses se réalisent désormais à distance. Nous avions l’habitude des vendeurs qui allaient faire du “porte à porte” présenter les nouveaux produits aux clients, tout en parcourant la France en voiture. Mais depuis 1 an, les entreprises doivent se moderniser et plus particulièrement en B2B. Regardons ainsi du côté de ces nouvelles pratiques avec l’utilisation de la réalité augmentée en 2021.

Créer une première impression positive auprès des prospects

La première impression est capitale lors d’une démonstration produits et l’avantage de passer par une mis en scène différente comme la réalité augmentée est de créer un premier “waouh” avec les prospects. On améliore ainsi l’efficacité du processus “sales” avec du contenu numérique qui en plus d’être intéractif va se présenter dans des conditions réelles.

Premier gain : le prospect peut se familiariser avec votre produit ou service et s’imaginer l’utiliser dans son cadre professionnel. Une impression positive est ainsi synonyme d’une prise de décision rapide, et potentiellement d’un cycle de vente réduit. Au programme : coût d’acquisition plus faible et augmentation de votre chiffre d’affaires. La transformation numérique de votre entreprise passe également un certain cap avec la mise en place de ces outil aide à la vente en business-to-business.

Développer des prises de contacts interactives

Votre démarche commerciale est multiple avec des canaux classiques dits “outbound” marketing : campagnes d’emailings, publications sur les réseaux sociaux, publicités Adwords / Linkedin Ads. Avec la réalité augmentée en BTOB, vous pouvez proposer de multiples expériences interactive AR de votre produit/service dès le premier échange ou prise d’intérêt d’un prospect !

Vous pouvez ainsi “titiller” l’intérêt d’un prospect avec la réalité augmentée (AR) basée sur le digital. Une expérience interactive avant la réunion officielle, les rendra également plus disponibles à avoir une conversation sérieuse et parler très vite des tarifs. Votre argumentaire de vente se trouve augmenté de cette valeur et votre proposition commerciale sort du lot très vite. Souvenez-vous de notre article sur l’achat d’une voiture à distance avec la réalité augmentée.

Des démonstrations à forte valeur ajoutée

Prenons l’exemple en business-to-business d’un produit ou équipement lourd, Si votre produit est une pièce d’équipement lourd, comme des dispositifs médicaux ou des machines, il devient encore plus difficile d’aider votre client à visualiser ou à imaginer son utilité dans son environnement. En utilisant la réalité augmentée, vous pouvez placer le modèle 3D grandeur nature du produit dans l’environnement réel et le montrer au lieu de le raconter.

La vente moderne est incomplète sans une partie de narration, les futurs acheteurs aiment les histoires et le marketing de contenu est au coeur de ce que propose cette technologie de vente.

La réalité augmentée vous permet de raconter l’histoire de votre produit ou service tout en gardant votre client comme personnage central. Une partie immersive associée à de l’intéraction avec vos produits / offres fait de la réalité augmentée une plateforme parfaite pour raconter l’histoire de votre produit et accroître l’engagement de vos acheteurs.