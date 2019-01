Lancer un site internet professionnel en quelques semaines

On se demande toujours quelles sont les clés du succès pour réaliser un nouveau site web rapidement. En effet, le temps standard est évalué entre 3 et 6 mois par les agences spécialisées en développement de site internet. Mais parfois il est nécessaire d’aller plus vite, que ce soit pour commercialiser au plus vite un produit, une offre avec un code promo zebe ou même pour des raisons légales*. Dans cet article nous allons développer les différentes étapes pour réussir un lancement de site en quelques semaines.

*Souvenez-vous de la mise en place du règlement RGPD en 2018 qui a nécessité de revoir les processus de collecte de données personnelles et notamment a été l’occasion pour les entreprises de refondre leurs outils digitaux.

Etape 1 : bien valider les objectifs et le cahier des charges

Cette étape est cruciale pour la réussite de votre projet, il faut déterminer les objectifs de cette création ou refonte de site web pour votre entreprise. En effet, il convient de définir si cela va être un site uniquement vitrine ou un site marchand qui nécessitera des compétences e-commerce supplémentaires. Se pose la question de savoir qui administra le site internet, est-ce en interne ou avec un partenaire expérimenté, cela pourra potentiellement faire varier le choix de la technologie pour développer le site internet.

Le cahier des charges se construit en une liste de souhaits et de fonctionnalités que l’entreprise souhaite voir sur le site : côté frontend et côté backend. Ce document ne pose pas la question de la réalisation mais dresse la vision du maître d’ouvrage. Ainsi, on listera si la cible des visiteurs, leur origine et les interactions avec le support digital. Il sera intéressant d’établir des personas et des chemins logiques pour entrer en contact avec la marque. En quelques clics, vous trouverez sur Google de nombreux sites qui listeront toutes les subtilités liées à la rédaction d’un cahier des charges pour un site web.

Etape 2 : sélectionner un prestataire et fonctionner par phases

En parallèle de la rédaction du cahier des charges ou expression de besoin, commencez à prendre contact avec des prestataires pour la réalisation graphique / design et le développement technique du futur site web de votre entreprise. Pour gagner du temps, il est recommandé de travailler avec des tiers de confiance et dont on est satisfait de la réalisation. Dès le début, il faut les prévenir du besoin de sortie du site internet en quelques semaines, ainsi ils pourront se positionner et faire une offre commerciale réaliste en conséquence. La question à leur poser directement : avez-vous de la disponibilité au sein de vos équipes pour réaliser cette mission dans un temps si court ?

La réussite de votre projet web passera également par l’astuce suivante : sortir le site en plusieurs versions. Une première v1 en quelques semaines avec 80% des fonctionnalités principales et essentielles au fonctionnement d’un site internet et ensuite une v2 avec des mises à jour de bugs et les fonctions plus secondaires. Ainsi, vous remplissez vos objectifs de rapidité et vous donnez plus d’agilité pour faire du test&learn.

Etape 3 : lancer le site internet en mode agile et le mettre à jour en temps réel

Nous sommes à la dernière étape du processus, le design et la charte graphique sont validées et les développeurs réalisent les dernières lignes de code pour vous permettre enfin de lancer le site internet sur la toile et le faire indexer par notre ami Google. C’est à ce moment là qu’il ne faut plus reculer car à cause du temps limité tout ne sera pas parfait, mais ce n’est pas grave : on fonctionne en mode agile. Dès la phase de recettage réussie pour la V1, il faut appuyer sur le bouton en mettre le site en “GoLive”. N’oubliez pas de mettre un petit message pour les visiteurs avec un formulaire dynamique, ainsi vous les prévenez de la v1 et vous recueillez des feedbacks gratuitement et de vos cibles.

Ensuite, rien ne vous empêche de publier au fil de l’eau des mises à jour en attendant la release de la v2 quelques semaines après. Votre site sera ainsi de meilleure qualité et l’arrivée de nouvelles fonctionnalités se fera peu ressentir. Vous êtes désormais devenu un MacGyver du lancement de site web en quelques semaines, à vous de jouer.