Référencement SEO : que doit faire un eshop pour avoir des visiteurs ?

Tout le monde sait bien qu'un site commercial ne peut pas survivre sans visiteurs. Et même avec un minimum de trafic, celui-ci doit être qualifié pour correspondre à la cible visée par la boutique en ligne. Quelle est la procédure à suivre pour parvenir à ce résultat ? Peut-on s'en sortir en référencement SEO seul ? Voici des réponses concrètes qu'il est important de suivre pour faire du business sur le web.

Le référencement SEO : comment démarrer ?

Avant de « foncer tête baissée », il est important de prendre le temps de savoir quels sont les produits mis en vente au moment du lancement du eshop, et ceux à venir. De même, il faut bien réfléchir sur la structure du site, notamment pour les catégories. Si cela semble du temps perdu sur le coup, cela évitera de s'arracher les cheveux par la suite pour effectuer des modifications sans trop de perturbations.

En définissant en amont les produits que le eshop va vendre sur internet, les mots clés vont en découler naturellement. L'idéal est d'utiliser un script payant (abonnement mensuel), qui indique pour un mot clé, tous les autres mots qui lui correspondent, ainsi que la longue traîne.

Grâce à ce script, vous aurez la possibilité d'étudier le positionnement dans Google de vos concurrents et ainsi mieux comprendre comment ils ont pu parvenir à ce résultat au fil du temps…

Le référencement SEO seul, c'est possible ?

Le référencement SEO est un long travail d'endurance qui doit être minutieux, sans relâche, même si les résultats ne sont pas à la hauteur du travail fourni. Et un jour, cela paye ! Mais c'est beaucoup d'énergie dépensée gratuitement à court terme, et vous avez sans doutes mieux à faire sur votre boutique en ligne elle-même pour la rendre la plus accueillante possible. Rechercher de nouveaux produits intéressants, étudier les prix de la concurrence, rédiger des descriptions dites de copywriting, mettre en place des opérations commerciales, etc, prend déjà beaucoup de temps, et il est certainement préférable de confier le référencement naturel à une entreprise qualifiée, qui ira beaucoup plus vite. Cet investissement sera payant dans quelques mois.