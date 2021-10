Développer votre visibilité avec le référencement naturel

A l’origine, on recherchait les sites internet via des annuaires, comme on recherchait des professionnels ou des particuliers en consultant le bottin, l’annuaire en papier. Rapidement, ce sont les moteurs de recherche qui ont pris cette fonction. Désormais c’est via Google et les autres que l’on recherche des informations, des adresses, des manières de se divertir, mais aussi des produits et des services. En tant que professionnel, il est donc crucial d’avoir une place de choix dans les résultats de ces moteurs de recherche, afin d’avoir une visibilité suffisante aux yeux des internautes. Pour cela il faut absolument en passer par une réflexion autour du SEO – Search Engine Optimization ou référencement naturel en français.

Le SEO qu’est-ce que c’est ?

Optimiser un site pour les moteurs de recherche requiert différents savoir-faire. D’abord il faut bien comprendre que cela ne s’improvise pas et que, la majeure partie du temps, cela demande du temps. Il faut en effet considérer que chaque jour, de nombreux sites web sont créés, qui traitent de problématiques identiques. Cela complique la tâche de ceux qui veulent être parmi les sites référencés dans les résultats de Google. C’est d’autant plus vrai qu’aujourd’hui il y a de moins en moins de positions dites “organiques”, qui sont visibles au premier coup d’œil dans la première page de résultats. Les publicités – que l’on nomme référencement payant ou SEA – prennent de plus en plus en place. Le SEO est un ensemble d’opérations qui permettent de tirer son épingle du jeu et de figurer parmi les sites qui seront les plus visibles, et donc potentiellement les plus visités.

Une agence spécialisée dans le SEO

Parmi les recommandations faites par les professionnels, il est question de trois axes de travail : la partie technique du site, son contenu et sa popularité. Chacune des actions qui doivent être menées nécessite des conseils avisés de la part de professionnels du référencement naturel. L’idéal est donc, pour vous qui cherchez à augmenter le nombre de visites quotidiennes sur votre site, de faire appel à une agence spécialisée dans le SEO. Sur le site web de l’agence vous trouverez les différentes actions qui doivent être mises en œuvre. Grâce aux profils variés de ses collaborateurs, elle réalise chacune des tâches d’importance qui offrent à un site web une bien meilleure visibilité auprès de ses cibles commerciales.

Le contenu est très important

On ne le dit peut-être pas suffisamment de cette manière, mais l’important, pour se positionner sur un mot-clé donné, c’est que le contenu rédactionnel des pages d’un site traite du sujet qui correspond à ce mot-clé. En clair, il faut que la rédaction soit faite autour de ce mot-clé, avec l’emploi d’un vocabulaire qui correspond au champ lexical de ce mot-clé. Pour réussir à écrire du contenu optimisé pour la lecture par les robots de Google, il faut que les professionnels de la rédaction s’imprègnent complètement du thème du site. De là, ils peuvent faire des recherches pointues, en matière de vocabulaire, afin de produire des textes qui soient clairs, intéressants pour l’internaute et riches en noms, verbes, adjectifs ou encore adverbes…

Des professionnels de la rédaction

C’est la raison pour laquelle il est délicat pour un professionnel de l’e-commerce ou encore pour un prestataire de services, que d’écrire lui-même les contenus de son site. On a l’impression que c’est très simple, puisque tout le monde a appris à écrire. Mais de la même manière que seul un graphiste peut réaliser une maquette de qualité professionnelle, seul un rédacteur – ou une rédactrice – dont c’est le métier, est capable de fournir des textes qui seront parfaits pour le référencement naturel. Ensuite, bien entendu, il ne faut pas négliger les deux autres parties que sont la technique et la popularité. Pour ce dernier point aussi, il est question de rédaction, de sémantique, de vocabulaire et de savoir-faire rédactionnel. Il faut en effet relier des contenus les uns aux autres, donc il est logique qu’il faille aussi écrire de manière optimisée dans ce cadre-là tout autant.