Le marketing, on en entend parler très souvent, mais concrètement qu’est-ce c’est ? Et bien, il se définit comme étant un ensemble d’actions portées sur un produit, le produit en question peut être matériel, ou alors une prestation, une idée…

Son objectif est de commercialiser sur le marché et pour satisfaire la demande, la commercialisation se fait dans des conditions optimales. C’est le meilleur moyen que peut utiliser une entreprise dans le but de pousser les consommateurs à acheter leurs produits. Cependant, il existe différents types de marketing que nous allons citer dans cet article.

Quels sont les principaux types de marketing ?

On distingue 4 principaux types de marketing utilisés par les entreprises :

Le marketing opérationnel

Le marketing opérationnel consiste à fixer les actions ainsi que les moyens pour les atteindre. Il s’agit en fait de créer du comportement en plus de créer de l’intention. Le marketing opérationnel définit un plan d’action et permet aux clients d’adapter les bonnes opérations, de créer aussi les bons supports et enfin de mesurer l’efficacité.

Le marketing d’influence

Il consiste à identifier les influenceurs par secteur d’activité et par sociotype, qui pourraient animer des communautés actives et réactives. Les influenceurs peuvent faire des tests de vos produits et partager leur avis publiquement sur les réseaux sociaux, ils peuvent donc faire marcher vos affaires comme ils peuvent vous détruire cela dépendra de leurs avis s’ils sont positifs ou négatifs.

On trouve différentes techniques : sponsorisation du contenus, placement de produit, déballage d’un produit reçu en direct et c’est ce qu’on appelle le “unboxing” et il est important de créer de la confiance entre vous et ces influenceurs.

Le marketing direct

Entreprendre un programme de marketing direct consiste à utiliser tous les outils à la portée pour se connecter directement avec ses cibles : e-mail, téléphone, réseaux sociaux… On utilise tous ces moyens pour assurer une transformation commerciale et effacer le doute qu’il peut y avoir dans l’esprit d’un éventuel client qui voudrait acheter un produit ou un service. Ce marketing permet de cibler, d’optimiser et d’augmenter ses ventes.

Le marketing relationnel

Il s’agit tout simplement de créer une relation entre vous, l’entreprise, et votre public (clients). Le marketing relationnel provient du marketing direct, il engage une conversation pour fidéliser. Il vous permettra de montrer à vos cibles que vous vous intéressez à eux, et ainsi montrer que vous comprenez leurs attentes et que vous serez apte à créer les produits dont ils ont besoin.

On pourra dire que vous actionnerez une fibre émotionnelle qui va attacher vos clients à vous pour toujours, c’est une belle manière de séduire vos cibles.

Quel est le meilleur type de marketing ?

Le marketing d’influence reste le meilleur type de marketing adopté de nos jours, les influenceurs des réseaux sociaux sont considérés comme étant l’un des moyens de communication les plus importants dans notre société actuelle.

Il n’y a pas à dire, si une entreprise veut une existence et une promotion de sa notoriété, il est impératif qu’elle soit présente sur les réseaux sociaux et surtout de faire des partenariats avec ces influenceurs. C’est sans doute le moyen le plus rapide, car une information se transmet très vite sur internet, et cela va de même pour une publicité, il suffit juste de bien choisir les influenceurs avec qui vous voulez travailler, vérifiez le nombre de personnes qui composent leur communauté mais aussi leur sociotype, vous noterez que les intérêts et les demandes diffèrent selon les types de personnes.

Les types de marketing digital

Le marketing digital est sans doute le meilleur moyen d’atteindre vos cibles en fonction de votre activité. Il existe différents types de marketing digital, en voici les principaux et les plus utilisés :