Portage salarial : comment ça marche ?

Le portage salarial est une nouvelle technique qui permet à une personne de mettre en place une activité professionnelle indépendante tout en gardant le statut social d’un salarié. Depuis le 1er juillet 2017, le portage salarial bénéficie de sa propre branche professionnelle mais également d’une convention collective. Ce type de contrat donne une certaine indépendance à l’employé qui est libre d’accepter des tâches de son choix et de créer son propre portefeuille client.

L’entreprise s’occupe de la partie administrative

Tous les travailleurs indépendants sont au courant que travailler pour son compte personnel demande une certaine disponibilité qui ne cadre pas très souvent avec la vie privée. Entre la recherche de clients, l’exécution des missions, la négociation des contrats et les obligations administratives à remplir, vous risquez de manquer de temps pour vous-même. En optant pour le portage salarial, c’est la société qui s’occupe de la gestion de la partie administrative, facture les interventions et encaisse les honoraires versés par les clients. Vous pouvez avoir plus d’informations sur ce site.

Le salarié porté se concentre sur son métier

Lorsque vous confiez la gestion administrative de votre entreprise à une société de portage, vous trouverez facilement le juste équilibre entre votre métier et la gestion de votre activité. Le salarié porté est libre de réaliser autant de missions qu’il le souhaite pour accroître son chiffre d’affaires ou profiter de cette liberté pour s’occuper de sa vie en famille. Étant maître de son temps, le salarié porté met en place des stratégies commerciales qui lui permettront d’atteindre ses objectifs.