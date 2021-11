Comment déclarer ses revenus Youtube en tant que micro entrepreneur ?

Le Youtubeur Axel Paris vient de sortir une vidéo très intéressante à l’attention de tous les youtubeurs qui réalisent un chiffre d’affaires sur la plateforme de vidéo éponyme, propriété de Google. En cinq étapes très simples, il explique comment déclarer aux impôts ses revenus Youtube et ainsi se mettre bien avec la législation française. Merci à lui !

5 étapes pour déclarer ses revenus vidéos Youtube

Les créateurs de contenus sont de plus en plus nombreux à proposer des vidéos sur Youtube et surtout à les monétiser, souvenez-vous de cette école pour les youtubeurs. Mais quid de la législation autour des revenus youtube ?

On retrouve ainsi depuis l’administration de la chaîne un petit symbole “dollars” vert qui indique si la vidéo peut générer de l’argent avec Youtube ou non, et en fin de mois un récapitulatif du chiffre d’affaires réalisé. Même s’il s’agit de petites sommes, il faut les déclarer au fisc français et payer les taxes associées.

Voici donc le tutoriel très complet d’Axel Paris en vidéo pour encaisser l’argent de Youtube et Google en toute sécurité vis-à-vis de la loi :

Dans cette vidéo, on voit très clairement l’utilisation d’un logiciel de comptabilité, vous pouvez ainsi réaliser le suivi de vos comptes en toute maîtrise et suivre vos déclarations de chiffres d’affaires sans forcément faire appel à un expert-comptable.

Attention à la TVA avec la déclaration européenne de service et aux délais

Cette information est bien expliquée par Axel Paris concernant la nécessité de déclarer la TVA encaissée et payée par Google directement auprès des services de douanes. En effet, pour des raisons fiscales (of course) Google est basé à Dublin, et de votre côté, vous avez une date limite de déclaration aux douanes qui souvent est de 15 jours après la fin du mois ou vous avez réceptionné les revenus de Youtube.

Il faut donc être vigilant pour continuer d’exercer son activité de youtubeur en toute légalité et continuer à créer des vidéos sur internet. Bref, toutes les informations sont dans la vidéo d’Axel Paris et il met à disposition un livre blanc dédié ou tout est écrit sur la déclaration de chiffre d’affaires liée à des vidéos YouTube.