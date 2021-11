La segmentation marketing est un processus qui consiste à répartir le marché cible (clientèle) d’une entreprise en catégories de clients potentiels selon des critères bien définis, comme l’âge, les comportements et les besoins, ou alors les habitudes d’achat.

La segmentation permet à l’entreprise de vendre à chaque catégorie de clients en adoptant des stratégies différentes adaptées à leurs besoins. Elle permet également à l’entreprise de repérer et sélectionner les groupes de clients avec le potentiel de rentabilité le plus fort, et cela dépend du groupe le plus réceptif selon la marque et les produits de l’entreprise.

Quels sont les différents types de segmentation marketing ?

Les principales familles de segmentation sont données comme suit :

La segmentation socio-démographique

C’est le premier type de segmentation client, elle consiste à classer ses clients selon leurs caractéristiques sociales ou leurs caractéristiques démographiques : âge, sexe, profession…

Si ces critères n’influent pas directement sur le client et sa satisfaction, une étude a permis de prouver l’existence d’un lien entre la perception de la qualité de service et certaines caractéristiques dont : les revenus, l’âge et le niveau d’éducation.

Ainsi, la qualité de l’expérience d’achat vécue par des adolescents dans un magasin qui propose des produits pour adolescents ne sera peut être pas la même que celle perçue par leurs parents par exemple. Il est donc important de déterminer l’âge de l’acheteur mais également la destination du produit acheté. L’avantage de la segmentation socio-démographique est sa facilité de mise en place.

La segmentation psychographique

Elle consiste à segmenter ses clients selon leurs intérêts, leurs traits de personnalité, leurs valeurs et leurs styles de vie.

Pour établir cette segmentation, il est important de les interroger en utilisant des formulaires ou vous pourrez leur poser des questions dont les réponses vous intéressent, en d’autres thermes : mieux les connaître pour mieux les servir.

L’avantage de cette segmentation marketing, c’est de pouvoir découvrir de nouvelles façons de mettre en avant vos produits.

La segmentation géographique

La satisfaction des clients dépend énormément de la région dans laquelle sont situés ces derniers. Une analyse a montré que 83% des magasins d’Ile-de-France montrent un niveau de satisfaction des clients plus élevé à ceux qui se situent en Provence.

Il faut s’attendre à ce qu’il y ait de fortes dissemblances entre les régions ou même entre les villes, et même si les services proposés dans certaines villes sont de bonne qualité les classements nationaux y seront défavorables. La segmentation régionale permet donc de relativiser et offre une comparaison plus correcte des notes de satisfaction entre des agences qui sont proches géographiquement.

La segmentation comportementale

Cette segmentation se base uniquement sur les comportements des clients vis-à-vis des produits et des services proposés, on peut observer ces comportements directement ou via des sondages clients qu’on effectue en amont.

On parle ici de critères comportementaux comme par exemple la fréquence des achats, la date du dernier achat, le nombre du produit acheté, le type du produit acheté, le canal utilisé pour l’achat, et même le système de livraison choisi.

Il se trouve que l’achat en ligne permet de nos jours une meilleure segmentation comportementale et cela grâce à des systèmes de tracking qui suivent le client tout au long de son parcours d’achat.

Quelles sont les différentes stratégies de segmentation marketing pour une PME ?

Pour réussir sa communication digitale, une PME doit s’entourer d’un Directeur marketing et digital de qualité qui pourra mettre en place la bonne stratégie. On trouve 4 stratégies de segmentation marketing, chacune son principe, elles se présentent comme suit :