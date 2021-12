Mettez vos données dans votre poche avec ces petits disques durs externes

Plus le temps passe, plus on accumule des photos, vidéos, films ou documents sur nos ordinateurs et téléphones. Mais arrive un moment ou le manque de place se fait ressentir et avoir un disque dur est plus que nécessaire. Vous voulez avoir vos données dans votre poche et à tout moment ? Alors adoptez un disque dur externe en SSD à un prix accessible proposé par ElectroDepot.fr.

Le premier avantage de cette solution de stockage de données est la petite taille de ces disques durs externes personnels. Ils se transportent facilement avec un ordinateur et permettent d’ajouter un espace disponible conséquent allant de 320 Go à 4 To. Pour une taille de 2,5″ ou 3,5″, il y a de quoi faire ! Le petit plus propos est qu’ils s’alimentent seul sur l’appareil transmetteur de données, donc via le port USB. Pas besoin d’une alimentation spécifique en énergie.

Les disques durs externes sont un excellent moyen de stocker et de transporter vos données personnelles

Avis aux photographes amateurs ou amateurs de films dans toutes les circonstances. Que ce soit dans un cadre personnel de loisir ou pour s’assurer d’un stockage à toute épreuve en voyage, les disques durs externes sont la meilleure méthode pour conserver et déplacer des données en toute sécurité.

Un disque dur a la particularité de stocker tous types de données soit sur un long terme ou juste pour réaliser un transfert entre deux ordinateurs par exemple. La qualité de celui-ci va également faire varier la rapidité de transfert des données. Celles-ci peuvent être sous différentes formes : bureautique (documents Word, fichier Powerpoint, feuilles Excel), vidéos / images / visuels ou photos qui souvent font de quelques méga octets à plusieurs dizaines dans le cas de photos d’un appareil de type Réflex. Pensez également à vos fichiers musicaux qui finissent pas encombrer votre disque dur.

Comment choisir le meilleur disque dur externe ?

Lorsque vous devez choisir le meilleur disque dur externe, vous devez tenir compte de plusieurs facteurs. Le facteur le plus important est de décider de la capacité de stockage dont vous aurez besoin. Les disques durs externes sont disponibles en plusieurs tailles. Veillez donc à choisir un disque qui offre une capacité de stockage suffisante pour vos besoins. Vous devez également tenir compte de la portabilité du disque et du fait qu’il soit ou non auto-alimenté.

L’élément design peut également jouer, je vous conseille d’associer votre disque dur avec la couleur de votre ordinateur ou de votre tablette. Ainsi vous avez un accord adapté et pour les aficionados de la perfection un beau rendu sur votre bureau. Certaines marques sont plus connues que d’autres, comme Seagate ou Crucial qui sont des spécialistes de matériel informatique.

Quel est le budget d’un disque dur externe portable ?

Le budget d’un disque dur externe portable selon les facteurs évoqués précédemment : taille de stockage, marque, design ou couleur. Mais il y en a pour tous budgets et même à prix réduits pour satisfaire tous les besoins d’augmenter sa capacité de stockage. Vous trouverez des tarifs allant de quelques dizaines d’euros à plusieurs centaines, une fois de plus, définissez bien votre besoin.