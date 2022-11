Comment bien organiser sa location de maison de vacances avec ses amis ?

Les vacances arrivent bientôt, et cette année, vous ne les passez pas avec votre famille, mais avec vos amis. Par ailleurs, l’excitation monte en pensant à ces jours que vous allez passer en compagnie de vos potes sous le même toit. Vous imaginez déjà la queue que vous ferez devant la salle de bain, les repas que vous cuisinerez et partagerez, vous et vos amis dormir côte à côte et se raconter des histoires jusqu’au petit matin. Pour réaliser tous ces plans, bien choisir sa location de vacances est un must. Plus d’infos sur le sujet ci-dessous.

Nos conseils pour des vacances entre amis réussis

Vous partez en vacances et c’est parce que l’organisation s’impose, même entre amis, qu’on vous donne ces quelques conseils.

Faire le choix d’une destination

Quand les vacances sont en groupe, toutes les décisions doivent être prises ensemble, à commencer par la destination. Par ailleurs, choisissez une destination qui plait à toute la bande, et si vous n’arrivez pas à vous entendre sur un même lieu, faites un tirage au sort.

Se fixer un budget

Un voyage n’est pas synonyme que de moments de folie, c’est aussi prendre les choses en mains comme tout adulte. De ce fait, faites les calculs au préalable de toutes les dépenses qui vous attendent, entre location, nourriture, transport et jeux, et calculez le montant que vous aurez à disposition pour le groupe, en assemblant les sommes qui seront apportées par chacun.

Choisir la meilleure option en termes de location

Maintenant que vous avez les données clé du voyage, à savoir la destination et le budget, posez-vous la question sur le genre de location à laquelle vous aspirez, et faites un compromis si nécessaire entre votre capital d’argent et le type de maison que vous choisissez.

Partagez-vous les tâches pour une meilleure organisation

Partager les tâches vous permet de mieux vous organiser et d’éviter les incidents fâcheux qui pourraient gâcher votre séjour. Pour ce faire, mettez-vous d’accord à l’avance sur la répartition des tâches, ou renouvelez la répartition chaque jour pour éviter de vous ennuyer avec la même tâche durant toutes les vacances. En effet, un groupe aura à cuisiner, par exemple, pendant que l’autre fera les courses, et que d’autres procéderont au nettoyage, etc.

Équilibrer entre activités de groupes et en solo

Les activités collectives doivent être réservées pour les jours où tout le monde est dispo, créez donc votre programme des sorties et loisirs sans pour autant qu’il soit trop strict. Laissez-vous une marge de manœuvre, et isolez-vous à chaque fois que vous en sentirez le besoin pour passer un peu de temps seul et vous ressourcer.

Idées de maisons de vacances pour une location entre amis

Vous avez programmé des vacances entre potes, et tout est prévu sauf la location, vous manquez d’inspiration ? Pour vos vacances estivales ou hivernales, voici des exemples de location qui feront votre bonheur et celui de vos amis.

Une grande villa en bord de mer

Une villa en Espagne, ou pour quoi pas en côte d’Azur, quelles perspectives alléchantes ! Sur le site Sun location, vous trouverez des pépites. En effet, de grandes villas en bord de mer ou même avec piscine n’attendent que votre bande d’amis. Imaginez-vous en train de vous partager les chambres, et profiter d’une baignade nocturne ensemble durant les nuits d’été enflammées.

Avez-vous pensé à l’île de Ré pour une location de maison ? Une magnifique destination en France qui a l’avantage de profiter du bon air de la mer et d’une qualité de vie exceptionnelle pour des vacances entre amis. Regardez notre article sur les chambres d’hôte à la Flotte en Ré pour votre prochain séjour.

Un chalet

Avoir un chalet au pied des pistes de ski n’est pas mal du tout pour des vacances hivernales entre amis. Le chalet a cet aspect cocooning que l’on recherche durant l’hiver, un vrai cocon pour partager des moments de convivialité entre amis. De plus, sa situation vous permettra de pratiquer le ski durant la journée, de profiter d’un paysage hivernal en soirée, pour ensuite venir vous abriter et vous réchauffer dans votre chalet.

Pourquoi opter pour une location entre amis d’une maison de vacances ?

Optez pour une maison en colocation pour les vacances, c’est un investissement à bien des égards. En effet, les frais de location vont nettement baisser, pour une maison qui vous serait peut-être inaccessible en solo. De plus, il est connu que les vacances engendrent beaucoup de frais, à travers par exemple :

les shoppings ;

les restos ;

les jeux ;

les excursions ;

les visites de sites historiques.

Si vous cuisinez ensemble à la maison, ça vous fera des économies sur les restaurants, et vous pourrez profiter de cet argent pour vous gâter. D’autre part, dormir sous le même toit avec ses amis pendant des jours est un gage de complicité et la convivialité pendant vos vacances.