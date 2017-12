Facebook : 5 erreurs à éviter pour promouvoir son activité

Depuis 10 ans maintenant, il est devenu nécessaire pour une entreprise de dépasser la simple création d’un site internet pour être visible sur le web.

Utiliser Facebook est une pratique qui s’est développée par nécessité car ce réseau social regroupe la moitié de la planète ! Média universel, Facebook est aussi un média qui crée de la proximité avec les prospects et permet une communication plus directe, plus émotionnelle.

Pour autant, votre communication sur Facebook doit respecter quelques principes. Voici une liste d’erreurs à éviter absolument.

Ne pas avoir le ton adéquate

Un message sur Facebook doit être immédiatement compréhensible et inciter au partage. Il faut savoir que la plupart des personnes qui vont liker vos posts ne les auront même pas lus.

Pour beaucoup, mettre un like est devenu un réflexe conditionné qu’il faut juste révéler. Vos lecteurs auront été interpellés par l’émetteur (vous) et par une forme d’émotion qui se dégage de votre message.

Faire une communication simple à comprendre, émotionnelle et qui ne dénature pas le message de l’entreprise impose une réelle rigueur et un travail dans les moindres détails.

Privilégiez les accroches qui interpellent, les images qui présentent des personnes ou des animaux. Sur Facebook il faut savoir humaniser le message, c’est un pré requis qu’il faut respecter systématiquement.

Ne parler que de son entreprise ou de ses produits

Dans ce même esprit, Facebook est un espace ou chacun doit se sentir libre d’agir et de réagir. N’oubliez pas que vous êtes sur un site de réseau social, et que la plupart des gens s’y sont inscrits pour échanger sur leurs passions ou leurs centres d’intérêts.

Il n’y a rien de plus préjudiciable que d’animer une page Facebook d’entreprise dans laquelle on ne parle que de l’entreprise.

Il faut savoir sortir de votre fonction d’entrepreneur pour donner une image plus humaine de votre entreprise. L’on sait tous que le lien social se construit dans la durée parce que l’on est capable de s’intéresser à tous et à tout.

Votre communication doit démontrer que votre entreprise est ouverte sur son environnement et qu’elle n’hésite pas à prendre la parole.

Il faut cependant faire la part des choses. Vous êtes sur Facebook pour faire des affaires, si vous choisissez de rebondir sur l’actualité cela impose un minimum de retenue ou de distance afin de ne pas provoquer des réactions préjudiciables à votre entreprise.

Il est donc essentiel de fixer une ligne éditoriale précise afin de permettre à vos collaborateurs de savoir ce qu’ils peuvent faire et ne pas faire.

Prouver votre intérêt, relayer ou commenter des sujets sur lesquels votre opinion est légitime vous rendra d’autant plus efficace le jour où vous solliciterez vos followers pour leur vendre quelque chose.

Ne pas être réactif

Animer sa page Facebook c’est aussi démontrer que l’on est efficace au quotidien et intéressé par les commentaires quels qu’ils soient.

Facebook impose le dialogue et vous devez donc vous organiser pour répondre et réagir aux commentaires des uns et des autres sans jamais sortir de votre ligne éditoriale.

Dissipez toujours les doutes. Répondez à tous les messages mêmes ceux qui vous mettent en difficulté. Un réseau social est un lieu d’expression, il est inéluctable qu’un de vos clients ou prospects utilise ce canal pour contester ou réclamer.

L’important est d’avoir prévu que cela allait se produire pour avoir une organisation en place et répondre de manière professionnelle. C’est votre crédibilité qui est en jeu.

Ne pas utiliser Facebook pour ce qu’il est fait

Facebook est un réseau social, un endroit de partages, de dialogues, d’instantanéité. Ce n’est pas l’endroit ou vous pouvez développer une réflexion de fond, présenter vos produits dans le détail, argumenter, vendre. C’est le rôle de votre site internet.

Trop d’entreprises considèrent qu’une simple page Facebook est suffisante pour communiquer et c’est une véritable erreur.

On estime que la durée de vie d’un message sur Facebook est inférieure à 5H. 5H durant lesquelles tout l’enjeu est que votre message soit partagé au plus grand monde afin de créer la viralité dont vous rêvez.

Quoi qu’il arrive, ne vous trompez pas c’est le message qui sera partagé et, si ce message ne permet pas d’accéder à une information plus structurée le gain de visibilité pour votre entreprise sera nul.

Voilà pourquoi la bonne démarche est de mettre un lien vers un site internet dès que possible, pour qu’une personne interpellée par votre message puisse avoir une information plus détaillée et plus qualitative.

Synthèse

Facebook est une extraordinaire chambre d’échos pour promouvoir votre entreprise mais ce n’est ni la solution universelle ni l’assurance de la réussite.

Les contenus de votre site internet, votre blog, peuvent ainsi être exposés au plus grand nombre pour donner un maximum de visibilité à votre travail.

Comme pour toute démarche de communication, il est essentiel d’avoir une feuille de route, de savoir pourquoi on utilise ce média et ce que l’on attend en terme de résultats.

Article rédigé par François Mathieu

Cofondateur de Orson.io