Comment choisir son logiciel de caisse pour un point de vente ?

Avec la diminution des modes de paiement par chèque ou en liquide et la digitalisation des magasins ou points de vente, les logiciels de caisses ont tendance à évoluer. Les fournisseurs de ce type de solutions qui s’occupent de la fourniture de terminaux de paiement proposent souvent différents logiciels de caisse qui visent à apporter de nouvelles fonctionnalités. Cela s’explique, entre autres, par le fait qu’il existe de nombreuses façons d’adapter le progiciel à vos besoins, la première chose à faire lorsque vous souhaitez acheter un logiciel de caisse est de déterminer précisément le type de point de vente dont vous disposez : terminal de paiement par carte, smartphone, coupons… Mais devant le nombre de solutions, une seule question se pose : comment choisir le bon logiciel ?

Un peu d’histoire sur le logiciel de caisse

On pourrait vous pardonner de penser que le logiciel de caisse enregistreuse est un concept relativement nouveau. Cependant, alors que ce type de logiciel n’est disponible pour les magasins et points de vente que depuis les années 1970, il remonte en fait à près de quarante années plus tôt et a été conçu par James Ritty. Cet inventeur a fait le pari que les magasins allaient fortement se développer et nécessiter du matériel plus sophistiqué pour encaisser les clients. En effet, le calepin pour prendre des notes allait vite être dépassé par la suite avec l’avènement de la grande consommation.

Le premier logiciel de caisse embarquait des engrenages et des leviers pour additionner mécaniquement le total de chaque article lors d’une nouvelle vente. L’objectif était notamment de gagner du temps en laissant une main libre pour faire d’autres actions : remplir un sac cabas, prendre des notes d’une commande en parallèle etc..

Le version électrique de la caisse enregistreuse apparaît quelques années plus tard avec son créateur Earl Strong, l’objectif est toujours le même : accélérer les transactions dans le commerce de détail et limiter les erreurs de calcul à la caisse. Le potentiel de développement est fort puisqu’il devient vite indispensable de bénéficier d’un logiciel de caisse dès qu’un point de vente grossit et se professionnalise.

Comment choisir le bon type de caisse enregistreuse pour votre entreprise ?

Lorsqu’il s’agit de choisir le bon type de caisse enregistreuse pour votre entreprise, il y a quelques facteurs à prendre en compte. Le premier choix est lié au nombre d’employés ou de caissiers qui utiliseront le logiciel en même temps. Ce facteur doit également être pris en compte lors de l’évaluation du type d’appareil utilisé pour ce processus. En outre, vous voudrez déterminer si vos besoins sont principalement axés sur les stocks ou sur les ventes.

C’est pourquoi la première chose à considérer est la taille de votre entreprise. Si vous débutez et avez une petite entreprise, vous n’avez peut-être pas besoin d’un système sophistiqué ou coûteux. Dans ce cas, vous pouvez envisager d’utiliser une option gratuite à code source ouvert ou des solutions no-code.

En revanche, si vous gérez une entreprise plus importante avec plusieurs magasins ou points de vente, vous aurez besoin d’un logiciel de caisse plus robuste capable de gérer des dizaines de transactions simultanément. L’investissement grandit mais peut permettre l’ajout de fonctionnalités qui peuvent se révéler intéressantes.

Quelles fonctionnalités devez-vous rechercher dans un logiciel de caisse enregistreuse ?

Avant d’investir dans une solution du marché, il est important de considérer quelles sont les fonctionnalités phares qui vont vous être utiles dans votre point de vente. Nous allons essayer d’en lister plusieurs, mais n’oubliez pas que le prix du logiciel varie aussi avec le nombre de fonctionnalités mises à disposition :

L’intégration avec d’autres systèmes (exemple les API) : vous pouvez vouloir intégrer votre système de point de vente, votre système d’inventaire ou votre logiciel CRM (gestion de la relation client).

Rapports et analyses des ventes : afficher les tendances des ventes, suivre la productivité des employés, savoir quelles caisses fonctionnent le mieux pour gérer les flux de clients…

Fiabilité et précision de l’outil de vente : gérer votre magasin plus efficacement pour faire des économies, réduire le temps lié aux tâches administratives, valoriser les salariés…

Un bon logiciel de caisse peut également vous aider à améliorer la satisfaction des clients qui viennent dans votre magasin. En disposant d’un système rapide et facile à utiliser, vous pouvez minimiser le temps que les clients passent à faire la queue pour effectuer un achat. Vous hésitez entre un mix caisses automatiques et caisses avec du personnel ? Tentez le logiciel de caisse augmenté pour vous libérer du temps et placer les caissières sur des tâches à forte valeur ajoutée. Cela peut se traduire par une meilleure expérience d’achat globale pour vos clients.