Découvrez le CRM pour la gestion immobilière !

Certains domaines demandent du temps et de l’argent pour que les retours soient positifs. Avec une bonne gestion, vous pourriez rapidement gagner en visibilité et réaliser quelques économies. Cela est notamment valable pour le monde de l’immobilier. Ce dernier est particulièrement difficile à maîtriser à cause de toutes les tâches laborieuses. Il est donc judicieux d’utiliser un CRM pour la gestion immobilière qui pourra clairement changer votre quotidien.

Piloter votre activité avec un simple logiciel

Si vous avez tendance à réaliser de nombreuses tâches à la main, vous passez plus de temps à gérer les annonces qu’à rencontrer les clients pour des visites. De ce fait, pour suivre facilement les prospects et pour piloter votre agence immobilière, nous vous conseillons d’adopter un CRM. Vous aurez une gestion optimisée de l’entrée du lead jusqu’à la livraison de l’appartement ou de la maison.

N’hésitez pas à demander une démonstration, car vous pourriez être conquis par le mode opératoire.

En un seul clic, il sera possible de diffuser l’ensemble de vos annonces pour l’ensemble du réseau.

Le logiciel fonctionne avec plusieurs partenaires, la diffusion sur des sites, comme Se Loger, Bien Ici ou encore Leboncoin sera nettement facilitée.

Vous ne perdez plus de temps avec la gestion de votre activité, car le CRM pour la gestion immobilière est pratique et simple à utiliser.

Grâce à un tableau de bord épuré et bien construit, vous aurez une visibilité globale de votre activité et il suffit de cliquer les dossiers pour connaître leur statut et l’état d’avancement. Vous pourrez alors vendre ou louer des biens plus rapidement.