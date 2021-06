Apprendre et comprendre le marketing digital

Aujourd’hui de nombreuses personnes se retrouvent sans emploi et prennent le virage du numérique. Le nombre de formations aux métiers liés à l’e-commerce est assez extraordinaire, au point que l’on voit désormais différentes personnes aborder des sujets qui leur étaient inconnus. Mais une formation théorique, si bonne soit-elle sur le papier, ne remplace pas une expérience des sites web et de leur potentiel de conversion. En clair il faut parfaire ce que l’on appris.

Mettre à jour ses connaissances

Le web est par essence changeant. L’exemple type est certainement le moteur de recherche de Google qui, au fil des années, a cherché à donner des réponses de plus en plus pertinentes aux internautes, afin que ceux-ci gagnent en expérience utilisateur. Cela signifie que l’algorithme de Google a connu de nombreux changements. Dès lors à moins d’avoir une expertise professionnelle et différents sites positionnés pour observer les variations de Google, on ne sait pas exactement ce que cela engendre. Donc qui prend l’habitude de lire des informations sur le webmarketing réussit à se tenir à jour et à maîtriser la situation.

Apprendre chaque jour davantage

En plus de se rassurer sur la pertinence de ce que l’on a appris, et de mettre à jour ce que l’on sait, s’informer est d’une grande utilité. Cela permet en effet de connaître d’autres pans du marketing que ce qui a trait à ce que l’on appris – SEO, SEA, community management, story telling… Dès lors on peut saisir le concept dans son ensemble et voir ce que les autres pratiques pourraient apporter à ce que l’on sait faire.