Aujourd’hui, la concurrence entre les entreprises est de plus en plus rude et chacune d’entre elles doit se surpasser de façon régulière afin de garder ou d’augmenter sa part du marché.

Pour cela, la méthode de travail des équipes de développement des différentes sociétés sont de plus en plus améliorées et adaptées aux besoins actuels. L’une des techniques les plus intéressantes est la méthode de Scrum, qui repose sur la transparence, l’inspection et l’adaptation.

Cette méthode est mise en place dans les entreprises IT par un professionnel appelé Scrum master.

Alors quelle est l’utilité et le rôle d’un Scrum master dans une entreprise ?

Qu’est-ce qu’un Scrum Master ?

Tout d’abord il faut bien définir ce qu’est un scrum master pour pouvoir bien comprendre ses fonctions au sein d’une entreprise. Le Scrum Master est un expert dont le rôle principal est d’améliorer le rendement de l’équipe de développement à travers l’application de la méthode du Scrum.

Ces missions sont donc axées sur la mise en place du Scrum et veillent au respect des consignes de cette méthode par tous les membres de l’équipe de développement de façon régulière.

Cependant, il ne faut pas le confondre avec un chef de projet, car le Scrum Master n’est pas un supérieur ni un directeur.

En effet, le Scrum Master est un coach à la base, mais peut être aussi considéré comme un assistant, un modérateur ou un médiateur. En tant que coach, ce professionnel encadre les membres de l’équipe et donne des consignes et des conseils et non pas des ordres comme c’est le cas pour le chef de projet.

Le Scrum Master aide le Project Owner à augmenter le niveau de performances des membres de l’équipe de développement dans un projet bien défini en tirant le maximum de leurs capacités.

En général ont fait appel, au Scrum master dans les projets liés au domaine informatiques et digital, car ce genre de projet et très épuisant pour le moral et nécessite une motivation constante.

Quelles sont les missions d’un Scrum Master ?

Pour pouvoir mettre en place une bonne stratégie de coaching, le Scrum Master doit adopter plusieurs techniques et méthodes de façon étudiée et adaptée aux besoins du projet.

Il faut noter que le Scrum Master fait partie intégrante de l’équipe du projet, mais ce n’est pas à lui de trouver les solutions aux différents problèmes qui peuvent survenir comme c’est les cas pour les autres membres.

Au contraire, cet expert doit aider les différents acteurs à dépasser les obstacles en gardant un niveau de motivation élevé et une ambiance de travail optimale.

Pour s’assurer de l’implication de chaque membre de l’équipe de développement, le Scrum Master doit organiser régulièrement des cérémonies agiles.

Ces dernières sont des réunions spécifiques et il en existe trois types :

Le Sprint Planning ;

Les Daily Scrums ;

Les Sprints Review.

Le Scrum Master est aussi le premier responsable du team building pour renforcer les liens personnels et professionnels entre les différents membres et éviter l’apparition de conflits qui sont très néfastes pour l’osmose et le bien-être de l’équipe dans une gestion de projet agile.

De plus, le Scrum Master doit veiller à la protection de son équipe contre toutes les perturbations et les pressions extérieures qui peuvent nuire à l’évolution du projet.

Quelles sont les compétences d’un Scrum Master ?

Bien qu’il n’existe pas une formation spécialisée, un bon Scrum Master doit avoir un certain nombre de compétences techniques et professionnelles.

Premièrement, le Scrum Master doit avoir d’excellentes connaissances dans le domaine informatique et digital afin de mieux contribuer au développement des projets.

Mais le plus important est d’être un expert dans les méthodes agile et Scrum, ce qui va permettre au Scrum Master de bien cadrer et diriger son équipe.

En plus de ça, si vous voulez devenir un Scrum master vous devez avoir de très bonnes qualités relationnelles comme :

L’esprit d’équipe ;

La patience ;

De bonnes méthodes de communication ;

Un très bon sens de l’organisation ;

La capacité à convaincre, motiver et inspirer.

Le Scrum Master est un membre essentiel dans les équipes de développement de toutes les entreprises IT.

À travers les méthodes agiles, le Scrum Master est capable de contribuer à l’évolution du projet et d’augmenter le niveau de performance de tous les membres.