Comment faire un livre photo japonais rapidement ?

Si vous désirez créer un album photos original et personnalisé sans avoir à passer des heures devant votre ordinateur, cet article est fait pour vous. Nous allons vous montrer comment réaliser un livre photo très simplement et rapidement.

Trouver l’outil adéquat pour le projet photo de Tokyo

Pour créer un livre photo à partir de vos photos du Japon facilement, il ne faut pas chercher bien loin. Il existe de nombreux sites Internet qui proposent ce type de service, mais la plupart sont payants. Heureusement, de nombreuses sociétés proposent une offre complète et gratuite pour créer votre livre photo de Tokyo. Il vous suffit de télécharger leur logiciel et de suivre les étapes suivantes.

Les différentes étapes pour créer son livre photo

Une fois que vous avez installé le logiciel, vous pouvez commencer à réaliser votre livre photo. Voici les différentes étapes à suivre :

Choisissez le format du livre, la taille et le type de couverture.

Ajoutez vos photos de voyage de croisière au Ponant et choisissez les pages de votre livre.

Adaptez le texte, les couleurs et les effets à vos goûts.

Vérifiez et validez votre livre photo.

Envoyez votre commande et recevez votre livre en quelques jours.

Comme vous pouvez le constater, créer un livre photo n’est pas compliqué et prend seulement quelques minutes. Vous n’avez qu’à suivre les instructions données et le tour est joué !

Quelques conseils pour créer un bon livre photo

Pour un livre photo réussi, voici quelques conseils à respecter :

Ne pas trop surcharger le livre photo. 6 à 8 photos par page et 4 à 5 pages suffisent.

Choisir les bonnes photos. Il faut qu’elles soient de bonne qualité et représentatives de votre histoire.

Respecter le thème. Par exemple, si vous faites un livre sur votre voyage, faites attention au choix des photos et des textes.

Utiliser des filtres ou des effets pour rendre le livre plus beau et personnel.

N’hésitez pas à demander de l’aide si vous avez besoin. Notre équipe est là pour vous accompagner dans la création de votre album photo.

Le prix d’un livre photo

Le prix d’un livre photo dépend de sa taille et de son format. Mais généralement, comptez entre 20€ et 30€, frais de port compris. Il existe parfois des offres spéciales assez intéressantes pour commander plusieurs albums moins chers. Suivez nos actualités et nos promotions sur notre site web pour en profiter !

Vous savez maintenant comment réaliser un livre photo de vos vacances au Japon à Tokyo rapidement et facilement. Avec un peu d’imagination et des photos de qualité, vous allez pouvoir créer un magnifique album souvenir qui ravira vos proches. Si vous avez des questions ou besoin d’aide, notre équipe est toujours prête pour vous guider.

Tokyo Edge : marque de papeterie cool et lifestyle japonaise

Avec l’arrivée de l’été il faut renouveler vos carnets de notes avec le meilleur de la papeterie japonaise, faites comme moi et découvrez les collections Mark’s Tokyo Edge. Fini les vieux carnets sans couleurs et dénués de lifestyle, les produits de cette marque reprennent les codes du style japonais, des design et des matières de qualité. Distribués dans de nombreux points de ventes, on retrouve dans les différents produits Mark’s, les cubes en silicone ou design 3D comme les sacs Shibori de la ligne Kimono.

Mon coup de coeur du moment est le carnet Silicon Notebook avec ses 200 pages blanches, petit (H10,5 x L15 x E1,5 cm) il m’accompagne partout dans la poche de mon manteau pour prendre des notes. Très utile et beaucoup plus classe que celui que j’avais avant; un carnet gris très triste. Le côté papeterie japonaise est assez séducteur, avec des couleurs vives que malheureusement les photos de cet article ne reflètent pas à 100%, il faut les voir pour vraiment les apprécier.

En plus de cette collection Silicon Notebook, je vous invite à découvrir la collection Puzzle Tokyo Edge avec des couleurs encore plus vives et flashy. Vous pourrez aussi customiser votre carnet de notes selon vos envies puisque les pièces de la couverture en silicone se déplacent à la main sans efforts. A vous de choisir selon vos envie et imagination pour rendre votre carnet unique.

Les carnets de notes lifestyle japonais de Marks Tokyo Edge son donc les plus cools carnets en silicon et puzzle de l’été. Pour une quinzaine d’euros profitez de la tendance cool du Japon, à retrouver dans tous les magazins fashion et autres concept store français. Quelles sont vos couleurs et collections préférées ?