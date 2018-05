L’optimisation de votre site par une agence SEO

Pour que votre site Internet bénéficie d’une meilleure visibilité sur les moteurs de recherche comme Google, vous devez effectuer de nombreuses actions comme par exemple l’optimisation de ses balises HTML. Toutefois, pour que cela aboutisse sur une meilleure visibilité de votre site, vous devez confier cette mission à une agence de référencement expérimentée en la matière. Ci-dessous, nous vous donnons quelques conseils pour mieux optimiser votre site pour les moteurs de recherche.

L’optimisation de la balise TITLE est un impératif

Considérée comme l’un des éléments les plus importants pour réussir le référencement de votre site, la balise « TITLE » de chacune des pages de votre site doit faire l’objet d’une attention particulière de la part de l’agence de référencement en charge d’améliorer le positionnement Google de votre site web. Outre le fait qu’elle est la première balise que lit les moteurs de recherche pour déterminer la pertinence de votre page, la balise « title » est également celle qui apparaît en première position dans les SERP. Son optimisation doit donc prendre en compte sa lecture par le moteur de recherche et par l’internaute. Une optimisation réussie ne signifie pas que vous devez aligner les mots clés. Au contraire, vous devez rédiger un contenu à la fois bref et informatif.

Quid de la balise META Description ?

Bien que n’ayant aucun impact direct sur le positionnement Google de votre site, procéder à l’optimisation de cette balise peut améliorer considérablement le taux de clic de votre site dans les résultats des moteurs de recherche. En effet, nombreux sont les internautes qui prennent le temps de lire attentivement son contenu avant de décider de cliquer sur le lien ou au contraire de ne pas le faire. Son optimisation par une agence SEO consiste donc à insérer les mots clés importants de la page tout en proposant une lecture cohérente pour l’internaute qui peut alors décidé de cliquer sur votre lien pour en savoir davantage sur le contenu de cette page.