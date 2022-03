Vente de maison : pourquoi une agence immobilière ?

Voulez-vous mettre en vente votre maison actuelle, car vous avez eu un coup de foudre pour un programme immobilier neuf ? Afin d’optimiser vos chances de trouver un acquéreur, n’hésitez pas à vous référer à une agence immobilière. Découvrez ci-dessous les bonnes raisons de faire confiance à cette dernière.

Profitez d’une sécurité optimale

Tout le monde ne peut pas s’autoproclamer « agent immobilier ». Il s’agit d’un métier qui implique de grandes responsabilités juridiques, techniques, éthiques et commerciales. Il est réglementé par la loi qui soumet sa pratique à quelques conditions. D’abord, la personne voulant exercer cette profession doit disposer d’une carte professionnelle qui prouve son aptitude. Celle-ci est renouvelable tous les 3 ans. Ensuite, ledit agent immobilier doit avoir une garantie financière auprès d’un établissement financier. Et enfin, l’expert se doit de souscrire une garantie de responsabilité civile. Vous l’aurez compris, solliciter les services d’une agence spécialisée pour vendre son bien permet de profiter d’une sécurité optimale.

Bénéficiez de l’expertise du professionnel

En confiant la vente de votre maison à une agence immobilière, vous allez profiter de l’expertise du professionnel. Celui-ci saura vous conseiller pendant la rédaction de votre annonce afin de mettre en valeur les atouts de votre bien immobilier. Il fera également le nécessaire pour garantir la visibilité de votre annonce et ainsi toucher les potentiels acheteurs. Aussi, il mettra à votre disposition ses diverses ressources afin d’accélérer la recherche d’acquéreur. Il n’hésite, par exemple, pas à faire appel à son réseau de professionnel pour démocratiser au plus vite votre annonce.

Appréciez un accompagnement sur mesure

Pour vendre un bien immobilier, vous devez passer par plusieurs étapes. Outre la rédaction et la publication de l’annonce, il vous faut aussi vous occuper des visites. Sachez qu’une agence immobilière peut se charger de tout à votre place. Elle se fera une joie de trier les offres et ne garder que les candidats les plus intéressants. Elle s’occupera aussi de planifier les visites pour vous permettre de gagner du temps. Elle sera également présente pendant la signature du compromis de vente. Bref, elle se chargera de toutes les formalités liées à la transaction.

Vendez votre bien à prix juste

Pour éviter les frais d’agence, certaines personnes décident de miser sur une transaction entre particuliers. Certes, cette solution permet d’économiser, mais elle entraîne généralement des difficultés. Il est compliqué d’évaluer avec objectivité le bien. Non seulement vous ne connaissez pas le marché, mais certains éléments peuvent aussi influencer votre jugement. C’est notamment le cas de vos sentiments envers le bien immobilier. Afin de sortir une fourchette de tarif réaliste donc, mieux vaut contacter une agence immobilière. Celle-ci est à même de vous sortir un prix juste. Son objectif est de vous trouver un acheteur proposant un prix adapté, et ce, dans les plus brefs délais.