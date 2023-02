Les destination uniques en croisière Ponant

Pour ceux qui veulent vivre une expérience de croisière inédite, Ponant est une excellente option. Ponant propose des itinéraires uniques qui vous permettent de découvrir des destinations de croisière exceptionnelles et étonnantes, à la rencontre des merveilles naturelles et culturelles du monde entier. Chaque croisière Ponant est conçue pour vous offrir les meilleurs moments de découverte et de plaisir en mer : escales aux côtes les plus isolées, soirées exclusives à bord, partage d’expériences inoubliables avec des particuliers comme vous. Votre voyage avec Ponant sera unique et mémorable !

Les croisières aux îles polaires :

Les croisières Ponant sont le moyen idéal pour découvrir des îles polaires exceptionnelles. Elles offrent des expériences inoubliables et des paysages spectaculaires qui vous laisseront sans voix. Vous aurez l’occasion de vivre des moments magiques à la découverte de la faune et de la flore, et d’explorer les villages côtiers pour en apprendre davantage sur l’histoire fascinante de ces régions reculées. Vous aurez également l’opportunité de pêcher et d’observer les baleines, les lions de mer et autres mammifères marins qui abondent aux alentours. Les croisières Ponant vous procureront une liberté incomparable tout en profitant du service exceptionnel à bord, dont un personnel attentionné qui se fera un plaisir de satisfaire à toutes vos demandes.

Les croisières en Amérique du Sud :

Les croisières en Amérique du Sud offrent aux voyageurs une occasion unique de découvrir la diversité culturelle et paysagère de cette région riche et variée. Chez Ponant, nous proposons des voyages uniques et authentiques à travers le continent, permettant aux aventuriers de s’immerger dans la culture locale. Les excursions quotidiennes à terre offrent des occasions inoubliables pour explorer les villages ruraux, les cités coloniales, les réserves naturelles et autres attractions naturelles. Le personnel qui accompagne ces voyages fournit un soutien incroyable tout au long du voyage, qui comprend également des activités aquatiques telles que la plongée sous-marine ou le surf pour ceux qui recherchent une aventure plus active. Une fois sur l’eau, vous apprécierez l’hospitalité légendaire des habitants locaux et une cuisine délicieuse inspirée par la région. Les croisières en Amérique du Sud avec Ponant sont une excellente façon de voir le meilleur que cette région a à offrir tout en vivant une expérience unique et inoubliable.

Les croisières en Asie :

Les croisières en Asie avec Ponant sont une occasion unique de découvrir des destinations exotiques et inoubliables. De Bangkok à Shanghai en passant par Goa ou Singapour, les voyageurs pourront admirer les merveilles architecturales et culturelles de ces régions passionnantes. Les croisières proposées par Ponant offrent un large éventail d’activités, des balades en mer aux excursions terrestres, en passant par la découverte des sites archéologiques et des villages traditionnels. Les voyageurs pourront profiter d’une hospitalité exceptionnelle à bord de leur navire avec des services dignes d’un hôtel 5 étoiles, tout en se laissant porter par l’atmosphère animée et chaude des destinations asiatiques. Une croisière avec Ponant est une expérience inoubliable qui combine émerveillement, divertissement et découverte.

Les expériences de luxe à bord des navires de Ponant !

Les navires de Ponant invitent les voyageurs à vivre une expérience luxueuse en croisière. Ils proposent des cabines spacieuses et confortables, équipées des dernières technologies et meublées avec style. Les clients peuvent bénéficier du service personnalisé d’une équipe expérimentée et professionnelle qui s’occupe de leurs besoins tout au long de la croisière. Bien sûr, les vacanciers ne manqueront pas de profiter des nombreuses activités à bord, dont des cours d’arts martiaux, des soirées thématiques, des spectacles musicaux et plus encore. Lorsque le navire accoste aux ports, les clients auront l’occasion d’explorer la culture locale et les attractions touristiques. Les croisières Ponant offrent aux amateurs de luxe une manière unique et mémorable de s’immerger dans le monde.

Les cabines de luxe avec balcon privé :

Les cabines de luxe avec balcon privé sur le sujet croisière Ponant sont parfaites pour ceux qui souhaitent savourer la vue spectaculaire des mers et océans du monde entier. Ces cabines disposent d’un balcon privé, offrant à ses occupants une vue imprenable sur les paysages maritimes infinis. Le décor est fait de couleurs vives et claires, de mobilier raffiné et d’une variété d’accessoires modernes et confortables. En plus des services premium fournis par l’équipage du navire, chaque cabine est également dotée d’un grand lit king-size, d’un espace salon spacieux et confortable, ainsi que d’une télévision à écran plat. Les passagers pourront également profiter de toutes les activités proposées à bord telles que des cours de cuisine, des divertissements musicaux ou encore des excursions organisées sur les îles environnantes. Partir en croisière Ponant signifie donc profiter d’un séjour luxueux à bord du navire le plus luxueux du monde.

Les restaurants gastronomiques à bord :

Les croisières Ponant offrent la possibilité aux personnes à bord de goûter la gastronomie française. Les restaurants gastronomiques à bord proposent des plats raffinés et délicieux. Les chefs sont des artistes culinaires qui mettent en œuvre leur expertise pour créer des mets exceptionnels. Des produits frais et de qualité sont utilisés pour élaborer les plats servis chaque soir à bord, ce qui vous permet de profiter d’une expérience culinaire unique. Parmi les spécialités servies, vous trouverez des fruits de mer frais, du homard, du canard et bien plus encore. En plus des plats principaux, les restaurants gastronomiques proposent également des boissons alcoolisées et non alcoolisées ainsi que des desserts délicieux pour clore le repas dans une atmosphère conviviale. Vous pouvez donc profiter au maximum de votre expérience culinaire à bord sur les croisières Ponant !

Les activités exclusives pour les passagers :

Les passagers de la croisière Ponant peuvent profiter de nombreuses activités exclusives et des expériences inoubliables. Ceux qui recherchent une aventure plus active peuvent choisir parmi une variété d’activités de plein air, y compris des excursions en kayak et en bateau ou des randonnées sur des sentiers naturels. Les plus aventureux peuvent même participer à des plongées sous-marines, à des safaris animaliers et à d’autres excursions en haute mer. Il y a beaucoup à voir et à faire pour tous les âges, du kayak aux croisières en catamaran, aux initiations à la pêche au gros poisson. Les amateurs de culture trouveront également leur bonheur : visites de sites archéologiques, dégustation de vin local et immersion dans les cultures locales sont proposés sur chaque escale.

Les équipages professionnels et attentifs de Ponant !

Les équipages professionnels et attentifs de Ponant sont l’une des principales raisons pour lesquelles les clients choisissent de vivre une croisière Ponant. Les membres d’équipage sont formés aux meilleures pratiques et offrent un service hautement qualifié et personnalisé. Généreux, attentionnés, ils sont toujours prêts à donner un coup de main ou à répondre aux questions des clients pendant leur séjour. Grâce à leur connaissance approfondie de chaque destination, ils peuvent également aider les voyageurs à découvrir le meilleur que chaque port a à offrir. Le personnel navigue sur tous les navires Ponant avec un professionnalisme incomparable qui rend chaque voyage inoubliable.

Les membres d’équipage multilingue :

Les membres d’équipage multilingue sont indispensables à bord des croisières Ponant. Avec des passagers provenant du monde entier, les membres d’équipage sont bien formés pour offrir un service de qualité à tous. Dans chaque équipe, le personnel de Ponant possède des compétences linguistiques variées pour répondre aux demandes et aux besoins des clients dans leur langue maternelle. Les membres d’équipage peuvent parler différentes langues, notamment l’anglais, l’espagnol, le français, l’allemand et bien plus encore. De cette façon, les clients peuvent se sentir à l’aise et accueillis malgré la barrière de la langue. Grâce à son personnel multilingue qualifié et expérimenté, Ponant est un choix idéal pour ceux qui souhaitent profiter d’une croisière inoubliable avec un service hors pair.

Les activités de divertissement animées par les membres d’équipage :

Les membres d’équipage sur les croisières Ponant proposent un large éventail d’activités divertissantes. Les clients peuvent participer à des activités variées telles que des leçons de yoga, des cours de cuisine, des séances de dégustation de vin, et bien plus encore. Il y a aussi plusieurs spectacles et concerts qui sont organisés par l’équipage. Ces spectacles sont conçus pour offrir aux clients une expérience divertissante et enrichissante en même temps. Les membres d’équipage se chargent également d’organiser des jeux et concours spéciaux pour les clients, comme le Bingo, le scrabble ou encore une chasse au trésor en pleine mer ! Les clients auront l’opportunité de se divertir tout en apprenant quelque chose de nouveau au cours de ces activités divertissantes animées par les membres d’équipage Ponant.

Les options de service personnalisé pour les passagers.

Pour ceux qui recherchent une expérience tout à fait personnalisée, les croisières Ponant offrent des services et des options qui s’adaptent à vos goûts et à vos besoins. Possibilités de repas sur mesure, variété d’activités «à la carte» ou encore sélection de forfaits inclus pour une croisière sans souci, vous trouverez ce qu’il faut pour rendre votre voyage unique. Des bains chauds romantiques aux arrangements floraux, des stylistes personnels à votre disposition, les croisières Ponant répondront totalement à vos attentes. Ce n’est pas seulement un voyage mais l’expérience inoubliable que vous attendiez depuis longtemps. Venez découvrir le luxe et le confort dont vous rêvez avec Croisière Ponant !