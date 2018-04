Un logiciel de reconnaissance faciale pour votre photothèque

Depuis quelques mois, la reconnaissance faciale a fait une entrée fracassante dans divers domaines comme les appareils high-tech. Toutefois, les entreprises ont besoin d’accroître leur productivité en rendant certaines tâches un peu plus intuitives.

Obtenir des clichés similaires grâce à un logiciel performant

Les logiciels Digital Asset Management ont adopté cette technologie qui s’avère être très simple. Auparavant, la recherche des photos était surtout basée sur les métadonnées, mais, désormais, elle s’effectue grâce au contenu du fichier. Pour cela, il est nécessaire d’avoir un logiciel de reconnaissance faciale. Les sociétés peuvent ainsi obtenir des clichés avec un degré de similarité élevé ou tous ceux qui regroupent les mêmes informations.

La photothèque devient très intéressante

La reconnaissance faciale n’est pas la seule à être au rendez-vous, car ces logiciels recherchent aussi des formes. Cela permet d’identifier des paysages, des logos, mais également des bâtiments spécifiques… Inutile de traverser en long et en travers l’ensemble de la photothèque pour trouver le cliché que vous souhaitez, ils sont à votre disposition en une fraction de seconde. C’est rapide, efficace et surtout pratique, car, si vous cliquez sur le visage dans l’une des photos, tous les clichés présentant le même visage s’affichent. La photothèque gagne en performance et rend les tâches moins laborieuses.

La technologie est désormais adoptée par de nombreuses sociétés

Les entreprises ont besoin de réduire le plus possible certaines actions pour qu’elles puissent gagner du temps. Avec la reconnaissance faciale, ce sont quelques minutes à chaque fois qui sont économisées. Sur le long terme, le gain est colossal. Il n’est donc pas surprenant de constater un tel succès pour ces logiciels qui s’invitent dans toutes les structures, car cette technologie n’est plus réservée aux passionnés, aux start-ups ou aux geeks. Les avantages sont tellement nombreux que ces solutions comblent les attentes de multiples acteurs.