L’inbound marketing : quels sont les avantages de cette stratégie ?

Actuellement, le marketing digital s’élargit et ne cesse d’évoluer. En effet, le but est d’augmenter les ventes et d’atteindre ses objectifs plus efficacement. Parmi les méthodes les plus performantes du web marketing, il y a le « content marketing », le « social média marketing » et l’ « inbound marketing ». Cette dernière est particulièrement intéressante en raison des avantages qu’elle apporte.

L’inbound marketing : c’est quoi ?

L’inbound marketing est une méthodologie qui vise à attirer des clients potentiels sur internet. Contrairement à l’outbound marketing, l’inbound marketing cherche à capter l’attention plutôt que d’utiliser des publicités intrusives. Cette stratégie marketing exclut alors les techniques marketing traditionnelles.

1- Son fonctionnement

L’inbound marketing se base sur la création d’un contenu de qualité et une expérience utilisateur personnalisée. Ce sont des conditions indispensables pour que les moteurs de recherches puissent identifier votre site plus facilement. Ainsi, ils pourront le placer sur une meilleure position dans les résultats de recherches, les SERP de Google. L’objectif de cette stratégie c’est d’attirer plus de prospects et de générer plus de conversion.

L’inbound marketing est constitué par plusieurs éléments tout aussi importants les uns que les autres. Pour mettre en place cette stratégie, il faut :

Produire des contenus de qualité ;

Utiliser les réseaux sociaux pour les partages ;

Optimiser l’ux et l’ui design pour une expérience personnalisée ;

Faire le référencement SEO et/ou SEA ;

Faire de l’emailling marketing ;

Procéder au suivi analytique ;

Le concept de base c’est de se situer là où les clients et prospects se trouvent. Cette technique vise aussi les « buyer personna » afin de proposer des offres mieux ciblées.

2- C’est quoi le buyer personna ?

Le buyer pesonna est une représentation inventée d’un client potentiel grâce à des études de marché et des données sur les clients. Pour déterminer si un prospect a une caractéristique d’un buyer personna, il faut se baser sur plusieurs données comme : les zones démographiques, les comportements, l’âge, le sexe, les besoins, les motivations, etc.

La découverte de tous ces éléments permet alors de mettre en place une stratégie d’inbound marketing à succès.

Les avantages de l’inbound marketing

L’inbound marketing présente plusieurs avantages pour votre entreprise. En effet, l’inbound marketing ne se contente pas seulement d’attirer l’attention, il permet aussi de convertir les prospects et de fidéliser les clients. Parmi les plus grands avantages de l’inbound marketing, voici quelques-uns :

Une meilleure relation client

Grâce à l’inbound marketing, vous avez l’avantage d’avoir un réel échange avec vos prospects. Ainsi, vous pouvez découvrir leurs besoins et attentes de façon plus efficace. Et cela vous permet par la suite de mieux adapter vos offres et de mieux cibler vos buyers personnas. La relation client en ligne se manifeste par plusieurs moyens comme : les articles de blogs, les commentaires, les avis, les réseaux sociaux, etc…

Un meilleur taux de conversion

La conversion des prospects en clients est plus importante quand on met en place la stratégie d’inbound marketing. On ne se limite plus aux anciennes techniques de publicité qui sont considérées comme intrusives. Au lieu d’approcher les prospects, vous les attirez vers vous.

Une plus grande visibilité

Grâce à la diffusion de contenus de qualité sur votre plateforme en ligne, vous gagnez en visibilité. Cette visibilité est également acquise grâce à une bonne structuration du site web. Cette dernière permet une expérience individualisée pour les visiteurs du site. Cela permet aussi aux moteurs de recherche de mieux identifier le site.

Une fidélisation à moindre coût

L’inbound marketing permet aussi de fidéliser les clients grâce aux différents outils de fidélisation comme : les campagnes de mailing, la newsletter, les réseaux sociaux, etc. Et tout cela à moindre coût ! Sachez justement que les prix ont tendance à baisser sur internet et certaines solutions sont même gratuites.

Un trafic boosté

L’inbound marketing couvre plusieurs domaines du marketing digital. Cette méthode peut toucher la rédaction de contenu, le community management jusqu’au référencement. C’est donc la meilleure solution pour générer un trafic de qualité sur votre site.

Vous voulez booster votre business et vos ventes ? L’inbound marketing est un élément indispensable, à inclure dans votre stratégie d’entreprise dès maintenant.