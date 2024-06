Installez une fontaine à eau dans votre commerce pour booster l’expérience client !

Avoir une fontaine à eau dans son commerce peut offrir de nombreux avantages tant pour les clients que pour les employés. Que vous gériez un supermarché, une librairie ou un salon de coiffure, l’installation d’une fontaine à eau devient rapidement un atout majeur pour améliorer la satisfaction et le bien-être général.

Les avantages immédiats d’une fontaine à eau pour votre commerce

Le premier avantage évident de l’installation d’une fontaine à eau est d’améliorer le service client. Une fontaine permet aux clients de se désaltérer pendant qu’ils effectuent leurs achats, ce qui prolonge leur durée de séjour et incite à des dépenses supplémentaires. Plus d’informations sont à découvrir en suivant le lien.

La présence d’une fontaine à eau crée un environnement accueillant et hospitalier. Les visiteurs perçoivent votre entreprise comme étant attentive à leur confort, ce qui renforce la fidélité à votre marque. Cela est particulièrement pertinent dans les commerces où les clients passent beaucoup de temps, comme les centres commerciaux ou les salles d’attente.

Attraction de nouveaux clients

L’installation d’une fontaine à eau attrayante peut également attirer une nouvelle clientèle. Lorsqu’un visiteur voit qu’il peut s’hydrater facilement, il est plus susceptible de choisir votre commerce plutôt qu’un autre. Le confort supplémentaire offert peut même être un facteur décisif lors du choix parmi plusieurs options similaires. En conséquence, cet ajout simple, mais efficace peut accroître considérablement l’achalandage de votre commerce.

Amélioration de la productivité des employés

Une fontaine à eau ne profite pas seulement aux clients, elle a aussi des avantages notables pour vos employés. Avoir un accès facile à de l’eau potable encourage une bonne hydratation tout au long de la journée de travail. Une bonne hydratation améliore la concentration et la productivité, créant un environnement de travail plus harmonieux et plus efficace…