Il est évidemment naturel que les femmes, lors des menstruations, veuillent trouver les moyens de se protéger et ainsi échapper à l’inconfort provoqué par les fuites. Afin de se sentir mieux protégées en période de règles, de nombreuses protections ont été mises à leur disposition.

Parmi lesquelles, on retrouve la culotte menstruelle qui se distingue nettement des autres solutions offertes. Cette culotte de règles constitue une solution qui fait le même travail que les autres protections hygiéniques traditionnelles. Elle garantit que les flux soient totalement absorbées, et ce, grâce à sa composition spécifiquement élaborée à cette fin. À travers cet article, nous vous ferons connaître les avantages de la culotte menstruelle.

Tout savoir de la culotte menstruelle

Comme en témoigne son nom, la culotte menstruelle est une pièce destinée à être utilisée en période de menstruations. De par sa composition, la culotte assimile les écoulements sanguins, que ces derniers soient faibles, modérés ou au contraire abondants.

À cette fin, elles sont confectionnées avec des fibres naturelles possédant un fort potentiel d’absorption, telle que le coton ou encore le bambou. De plus, afin de vous procurer un bien-être optimal tout au long de vos menstruations, elles sont également moelleuses, respirantes et étanches. Leur forme ressemble à celle d’une culotte classique. Elles existent en plusieurs tailles et se présentent dans de nombreuses variantes de coloris et de dessins.

La composition des culottes menstruelles

En apparence, la culotte menstruelle a le même design qu’une culotte classique. Cependant, elle est en réalité équipée d’un système hautement absorbant capable de retenir les pertes menstruelles et empêcher toute déviation. La culotte menstruelle est globalement constituée de quatre couches ayant toutes une certaine utilité et qui sont empilées au fond de celle-ci :

La couche supérieure dont le rôle est principalement esthétique et de soutien, est habituellement faite de coton, un matériau étanche et respirant.

La couche qui est directement confrontée à l’intimité et qui permet le passage des flux vers la couche absorbante. Le tissu utilisé doit être moelleux, respirant, issu de tissus certifiés organiques ou étiquetés Oeko-Tex ou encore GOTS.

La couche absorbante est responsable de la rétention des pertes menstruelles. Elle est généralement composée de coton ou de fibres de bambou ayant une grande aptitude à retenir les sécrétions et la moiteur.

La couche étanche, à la fois respirante et antibactérienne, permet de prévenir les écoulements, les mauvaises odeurs et assure une meilleure propreté.

Les mérites de la culotte menstruelle

Les culottes menstruelles parviennent à se faire reconnaître auprès des femmes qui désirent remplacer les protections hygiéniques à usage unique. Pour celles qui n’osent pas passer le cap, nous vous présentons, ci-dessous, les atouts majeurs des culottes menstruelles dans le but de vous éclairer.

L’aspect écologique

Étant donné que les culottes menstruelles ne sont pas à usage unique, elles sont beaucoup plus écolos contrairement aux protections hygiéniques traditionnelles, telles que les tampons et les serviettes.

De ce fait, celles-ci peuvent être lavées, ce qui, en soi, est considéré comme étant une option zéro déchet. De plus, le procédé par lequel les culottes menstruelles sont confectionnées est également davantage axé sur le respect de l’environnement et est donc moins nuisible. Elle ne requiert aucun recours à des agents chimiques.

Pour finir, le cycle de vie des culottes menstruelles est nettement plus avantageux par rapport à celui des serviettes jetables et des tampons qui n’en finissent pas de se décomposer dans les eaux terrestres et maritimes.

Elles ne sont pas nocives

Puisque des matières naturelles entrent dans la composition des culottes menstruelles, celles-ci représentent une véritable protection extra-vaginale. Le risque de provoquer un choc toxique est exclu.

Un investissement économique

Les femmes consacrent en moyenne 18€/mois à leurs protections hygiéniques jetables. En revanche, les culottes menstruelles, bien que plus coûteuses à l’achat, sont économiquement intéressantes sur le long terme. Elle dure généralement de 2 à 5 ans en fonction de la gamme et du modèle.

Commodes et simples à entretenir

Lors des règles, il suffira de la mettre telle une culotte ordinaire. Et voilà, le tour est joué. Après chaque utilisation, procédez à un premier lavage à la main au savon et à l’eau froide. Puis, mettez-là dans la machine à laver à 30° avant de la faire sécher à l’air libre.

Se prêtent à tous les flux

En fonction du degré de fluidité des règles, les fabricants ont adapté leurs produits en conséquence. C’est à dire faibles comme abondantes.