Petit guide pour choisir le bon type de gazon synthétique ou hybride

Obtenir une belle pelouse n’est pas une mince affaire ! Pour ce faire, vous devez d’abord choisir le bon type de gazon. C’est-à-dire un gazon qui s’adapte à la nature du sol et aux conditions climatiques, mais aussi à l’usage que vous voulez en faire. Il n’est pas toujours simple de trouver une solution adaptée parmi tous les types de gazon disponibles : gazon synthétique, gazon naturel ou gazon hybride. Nous vous invitons donc à vous inspirer de notre guide afin de choisir le type de gazon le plus adapté à vos besoins.

Pour chaque pelouse, un type de gazon spécifique

Pour aménager un espace extérieur, choisir le type de gazon est bien souvent un point capital. En effet, la pelouse représente l’élément pivot de tout aménagement extérieur, étant donné qu’elle est l’un des premiers éléments visibles, si ce n’est le premier.

À chaque jardin son type de gazon. Effectivement, le choix de celui-ci est conditionné par de nombreuses caractéristiques, telles que son apparence, sa résistance aux piétinements ou au climat. De ce fait, le choix n’est pas forcément le même si vous souhaitez utiliser votre pelouse à des fins ornementales ou pour vos loisirs. Si vous êtes entrain d’investir dans l’immobilier à Grenoble par exemple, avoir un petit coin de jardin en gazon synthétique ou en gazon hybride peut être intéressant !

Petit guide pour choisir le bon type de gazon pour votre pelouse

Pour embellir votre jardin avec une pelouse, vous avez le choix entre trois solutions : le gazon hybride, synthétique ou naturel.

Le gazon hybride

Multi-usage, utilisé aussi bien chez les particuliers pour l’ornement ou en sportif dans les stades, le gazon hybride est composé de différents éléments : du gazon naturel et du gazon synthétique et du substrat. Le gazon dit hybride résulte de la combinaison de gazon naturel et synthétique. On obtient tout d’abord une pelouse artificielle. On plante ensuite des semences de gazon naturel dans les trous prévus à cet effet, dans la structure de base du gazon artificiel. Ainsi, on obtient un champ de gazon hybride.

Ainsi, le gazon hybride combine les avantages du gazon naturel et ceux du gazon artificiel. Les avantages de la pelouse hybride sont nombreux et variés, hormis sa facilité de pose, elle offre :

une excellente durabilité ;

une qualité irréprochable ;

une utilisation efficace ;

un entretien facile.

Le gazon synthétique, avantages et inconvénients

Vous souhaitez avoir une pelouse attrayante qui ne présente aucune des contraintes des pelouses naturelles ? Dans ce cas, vous pouvez opter pour un gazon de type synthétique. Proposé dans différentes finitions et en dimensions variables, ce revêtement synthétique peut être utilisé tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, et ce, en toutes saisons.

Le gazon synthétique présente de nombreux avantages, notamment :

son aspect vert et propre tout au long de l’année ;

son entretien simple et rapide de la pelouse ;

son prix avantageux.

Mais aussi des inconvénients :

sa pose est assez compliquée pour certains ;

pelouse souvent chaude en période estivale ;

absence du rendu naturel de la pelouse végétale.

Le gazon naturel

Il est merveilleux et certainement beaucoup moins coûteux de cultiver son propre gazon que de le remplacer par du gazon artificiel, tels sont les principaux avantages du gazon naturel. Mais les investisseurs dans la région Île-de-France savent que le prix du terrain coûte cher, donc cela rend les choses plus compliquées pour planter de la pelouse naturelle…

Cependant, le principal inconvénient de la pelouse naturelle est son entretien, qui demande énormément de temps, notamment pendant l’été. Il faut appliquer régulièrement plusieurs mesures d’entretien, telles que le désherbage, la fertilisation et la tonte. En outre, il est nécessaire d’avoir à disposition les outils et les produits requis.