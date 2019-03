Samsung sponsorise une émission TV pour son nouveau smartphone Galaxy S10

Connaissez-vous l’émission américaine le “Tonight Show” diffusée sur NBC ? Et bien, maintenant oui puisque voici une information qui va faire du bruit : la marque Samsung va sponsoriser l’émission du 25 mars pour qu’elle soit tournée à 100% avec son nouveau téléphone, le Samsung Galaxy S10+.

Une émission exceptionnelle, animée par Jimmy Fallon, qui mêle interviews de célébrités et divertissement avec notamment de nombreux sketch et vidéos humoristiques comme #Hashtags ainsi que des mini-concerts lors de la sortie d’albums d’artistes connus.

Samsung s’impose à nouveau comme spécialiste du buzz, même si ce n’est pas la première fois que le constructeur utilise les événements télévisuels pour mettre en avant ses produits. Lors de cette première du Tonight Show, on s’attend à une découverte des lieux préférés de l’animateur dans la ville de New York. Le Samsung S10+ sera ainsi mis à l’honneur de façon différente des publicités traditionnelles, on peut imaginer les téléspectateurs à l’affût de toute baisse de qualité potentielle résidant dans l’utilisation de smartphones.

Nous sommes en face d’une belle opération marketing pour la sortie du Galaxy S10, pour un annonceur l’idée est de court-circuiter les affichages de publicités que nombre de téléspectateurs souhaitent éviter notamment avec l’utilisation du replay. Ainsi, aucun fan de l’émission ne loupera la promotion Samsung ! Que pensez-vous de ce type d’initiatives publicitaires ? Êtes-vous touché ou plutôt indifférent ?