Comment choisir une porte sectionnelle industrielle ?

La porte sectionnelle industrielle est un élément indispensable à la logistique d’une entreprise. Le choix de la porte sectionnelle d’une entreprise n’est donc pas anodin. Quels sont donc les critères de sélection d’une porte industrielle sectionnelle ? Nous vous présentons les critères déterminants au choix d’une porte sectionnelle et industrielle.

Critères incontournables au choix d’une porte sectionnelle et industrielle

La sélection d’une porte sectionnelle et industrielle nécessite la prise en compte d’une panoplie de caractéristiques. Premièrement, il faut étudier le domaine d’application de la porte. Il peut être extérieur ou intérieur. Deuxièmement, l’analyse de l’environnement de travail de votre entreprise est aussi à prendre en compte. L’évaluation du niveau de sécurité de la porte sectionnelle industrielle n’est pas non plus négligeable. Cela va vous orienter sur le choix du matériau de constitution de votre porte industrielle sectorielle. L’acier est généralement utilisé dans les zones à taux de criminalité élevé. Commandez vos portes chez Nordsud pour bénéficier d’un meilleur accompagnent dans le choix de votre porte sectionnelle industrielle.

Détermination du type d’ouverture et de commande

Une porte sectionnelle industrielle peut avoir plusieurs ouvertures. Votre porte sectionnelle industrielle peut alors s’ouvrir vers le haut, mais aussi de la droite ou de la gauche. Il faut aussi tenir compte de l’espace alloué à l’installation de la porte de garage. Relativement au type de commande, il peut être : manuel ou automatique. La commande manuelle nécessite l’intervention des câbles de traction. Quant à la commande automatique, elle s’effectue par voie électronique grâce à une multitude de systèmes.