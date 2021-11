Qu’est-ce que la relocation ? Définition et exemples de ce métier à Paris

Pourquoi avons-nous des entreprises qui proposent des services de relocation à Paris ? Ce métier consiste à accompagner les salariés en situation de mobilité temporaire ou définitive à s’installer en Île-de-France. L’objectif est de partager une expertise de la recherche d’appartement, d’école pour les enfants et tous les éléments d’un déménagement pour avoir une bonne expérience de changement géographique.

Attention à ne pas confondre les agences de relocation avec des agences immobilières traditionnelles qui peuvent relouer un appartement, ce n’est effectivement pas le cas. La relocation est une offre de service proposée le plus souvent par des entreprises à leurs salariés dans le cadre d’une mutation ou d’une mobilité professionnelle dans une autre région géographique.

Moins de stress et d’obstacles pour la mobilité des salariés

La relocation permet de faciliter l’intégration dans un nouveau lieu et apporte de nombreux avantages au salarié, celui-ci étant accompagné dans toutes les étapes de ce déplacement dans la région parisienne (par exemple) avec sa famille. Les aspects de recherche d’un bien immobilier et l’administratif étant pris en charge par un expert du secteur que l’on appelle agence de relocation.

Voici la liste des actions que font ces professionnels de la mobilité :

Rechercher un nouveau logement adapté aux besoins du salarié et de sa famille, il peut être utile de ne pas s’implanter trop loin du lieu de travail ou des écoles

S’occuper de trouver la bonne école et de gérer les dossiers d’inscription aux activités sportives (tennis, danse…) des enfants

Proposer une découverte de Paris et de sa région, pour favoriser l’intégration dans ce nouveau lieu de vie

Gérer la relation avec les prestataires de type électricité, plombier, assurances et tous les contrats divers liés à l’installation d’une autre région comme Paris

Et même prendre rendez-vous avec une banque pour déplacer le compte bancaire actuel voire en ouvrir un nouveau

Un service de relocation pour toute la famille

On a parlé de l’inscription des enfants dans leur nouvelle école, mais il n’est pas rare que pour une mobilité ou une mutation, le conjoint du salarié qui se déplace doive quitter son travail actuel et en trouver un nouveau. C’est pourquoi un professionnel de la relocation peut être intéressant pour accompagner également celui-ci dans ses démarches administratives, l’immatriculation de son nouveau véhicule. Et parfois même les formalités liées à l’immigration. Bref, toutes les tâches administratives qui ne sont pas très amusantes et nécessite de la rigueur, vous pouvez les externaliser auprès d’une agence de relocation.

Si vous souhaitez en savoir plus, les meilleures sociétés paris relocation services sont à votre disposition pour parler de leur métier, et vous accompagner dans l’ensemble des démarches administratives liées à votre changement de vie professionnelle.