Le Bracelet Whoop est une nouvelle attraction technologique qui va compléter votre coaching sportif. Ce dispositif multifonction qui s’accroche au poignet est une innovation majeure pour la science médicale. Grâce à ses caractéristiques, Whoop permet de suivre médicalement les utilisateurs. Il devient ainsi le premier garant du bien-être physique. Si vous recherchez un coach santé et fitness personnel, la sangle Whoop est la parfaite solution à adopter. Devenez un meilleur athlète avec ce tracker fitness.

Origine et caractéristiques du Bracelet Whoop

Whoop est avant tout une idée novatrice qui apporte une solution à un besoin d’améliorer ses performances sportives. Il a été créé par Monsieur Will Hamed qui est aussi le premier responsable de la marque. Avec l’appui de ses deux collaborateurs, ils inventent la sangle Whoop. Cette idée ingénieuse qui est apparue alors qu’ils étaient encore étudiants à Harvard. Leur objectif en créant Whoop est de réinventer le quotidien des populations.

Ils conçoivent donc un bracelet intelligent qui va devenir, en très peu de temps, une véritable attraction. Le Bracelet Whoop est une sangle connectée à vos appareils portables. Il s’agit en réalité d’un appareil de suivi d’activité. Il est fabriqué à partir de matériaux solides et originaux. Le Whoop allie ainsi technologie et esthétique. En clair, c’est un outil scientifique qui vient relever un défi sanitaire : l’assistance médicale et le bien-être physique.

La sangle Whoop est équipée de plusieurs capteurs qui permettent de contrôler constamment les efforts physiques. Elle communique à tout moment étroitement avec l’organisme. Des données sont enregistrées et transmises sous forme de rapport dans vos différents appareils. Le Brcaelet permet de faire le bilan de votre santé et agit comme un guide et un coach médical.

La sangle Whoop pour le suivi d’activité

Pour certains professionnels sportifs, la sangle Whoop serait une sorte de tracker. En effet, il est conçu dans le but de surveiller constamment l’activité du corps humain. Pour les utilisateurs ordinaires, il est vu comme un moniteur de contrôle. Il prévient tous les risques corporels et permet une meilleure santé. Que vous soyez en activité ou au repos, la sangle Whoop reste votre parfait allié.

Pendant les efforts physiques, cette dernière va enregistrer vos fréquences cardiaques. De même, elle va mesurer votre température corporelle et établir un diagnostic médical. Le Bracelet Whoop prend également en compte tous les autres aspects de votre santé. Il mesure votre cycle d’endormissement et contrôle vos différentes réactions épidermiques. En plus, ce gadget spécialisé donne des renseignements justes en ce qui concerne le bilan santé.

De ce fait, il constitue un outil unique en son genre. Il réalise effectivement ce qu’aucun autre gadget électronique n’effectue. Retenez que le Bracelet Whoop est avant tout un outil d’accompagnement. Il est accessible à tous et pas seulement qu’aux sportifs. Cet appareil est utile dans vos bureaux, à la maison, en piscine ou à la plage. Même pendant votre sommeil, le Whoop effectue un travail exceptionnel.

Le Bracelet Whoop, solution pour améliorer votre qualité de sommeil

Le Whoop est un outil novateur qui change le quotidien des utilisateurs. En plus du suivi d’activité, il est un excellent préparateur de sommeil. En pratique, le système du Bracelet Whoop examine vos efforts fournis durant la journée. Il va ensuite vous communiquer des informations relatives à votre temps de sommeil. Il détermine grâce à des indicateurs le nombre d’heures qu’il faut pour dormir. Vous pouvez augmenter votre taux de récupération en choisissant les options de performance proposées.

Cette caractéristique du Bracelet Whoop est très appréciée par les usagers. Grâce aux informations communiquées, vous pouvez améliorer votre qualité de sommeil. La seule condition est d’appliquer les recommandations données par le Whoop. De même, la sangle est tellement précise qu’elle prend en compte les imprévus. Elle calcule les probabilités et soumet à votre appréciation les meilleures options.

Le Whoop vous délivre au réveil un score de récupération. Cette moyenne est obtenue par l’écart situé entre le temps de sommeil requis et celui que vous avez passé. Ce verdict permet de savoir si vous êtes prêt à une performance physique. Le whoop va même relever vos insuffisances en cas de trouble de sommeil. Des hypothèses vous seront proposées afin de déterminer la cause de votre mal. Ces informations révélatrices peuvent vous aider à améliorer votre sommeil.

Le Bracelet Whoop peut donc par ces fonctionnalités, optimiser la qualité de ce dernier. Par ailleurs, le Whoop est équipé de capteurs qui enregistrent toutes les activités du corps. Ceux-ci sont hypersensibles et sont capables de détecter la moindre maladie. Des rapports sont ensuite transmis à votre smartphone pour vous indiquer les mesures à prendre. Ce Bracelet apparaît comme un coach santé indispensable.

Les capteurs Whoop 3.0 : l’innovation au cœur du suivi médical

Le Bracelet Whoop est équipé d’une nouvelle génération de capteur très performante et dynamique. Ces transducteurs fonctionnent en parfaite indépendance tout en gardant une incroyable symbiose.

L’enregistreur du rythme cardiaque

L’enregistreur du rythme cardiaque fonctionne à partir des LED incorporées au Whoop. Ces lumières vont refléter à travers la peau la qualité de votre circulation sanguine. Par la même occasion, elles vont déterminer les variabilités de votre rythme cardiaque. Pendant une activité sportive, vous pourrez voir si votre cœur est en bon état ou pas. Il en est de même en période de somnolence. Des rapports de vos fréquences cardiaques sont communiqués à votre réveil. Vous pourrez apprécier les dysfonctionnements de votre système cardiaque.

Le transducteur de conductance épidermique

La conductance épidermique est la réaction qu’a votre peau chaque fois qu’une charge électrique la parcourt. Les capteurs du Whoop enregistrent ces décharges et analysent votre réaction corporelle. Ces tests réguliers vont permettre de fournir des analyses précises. C’est pour cette raison que les bilans fournis par le Whoop sont indiscutables.

Le capteur de la température corporelle et l’accéléromètre

Le capteur de la température corporelle et l’accéléromètre sont de très bons partenaires lorsque vous faites du fitness. Ils assistent les coureurs et tous les férus de sports. Ils aident à mesurer la température du corps. Les mouvements effectués sont enregistrés et analysés. Vous pouvez constater en temps réel vos efforts physiques, votre vitesse et votre capacité de récupération. Le Whoop Bracelet aide ainsi à performer dans le sport. En plus, il vous aide à rester en bonne santé en rapportant quotidiennement toutes les informations utiles au bon fonctionnement du corps.

Somme toute, le Bracelet Whoop est très pratique et efficace. C’est la meilleure alternative pour vous assister sur le plan médical et sportif.