Quelques coques pour le Samsung S7

Les Smartphones ont pratiquement le même design, mais les mobinautes veulent se démarquer. Ils sont donc à la recherche d’une coque susceptible d’apporter une bonne protection et un aspect relativement sympathique.

Une coque élégante pour sublimer votre Samsung S7

Aujourd’hui, tous les téléphones portables sont compatibles avec ces accessoires, il suffit de prendre en compte la référence de votre mobile pour trouver celui qui comble vos besoins. La coque Samsung S7 est réjouissante, car elle affiche plusieurs visuels. Que vous soyez un fan de Star Wars, du personnage Hello Kitty, de Spiderman ou de Pikachu, vous n’aurez aucune difficulté pour mettre la main sur une protection aussi belle que performante.

Le Samsung S7 a toujours autant la cote face à Apple

Les fabricants mettent les bouchées doubles pour vous combler grâce à des décors resplendissants qui sont en adéquation avec vos envies. Même les geeks sont satisfaits grâce à des univers spécifiques. Vous pouvez donc sublimer votre Samsung S7 avec une jolie coque et cela est valable pour d’autres références vendues par le Coréen. Ce dernier a pu se démarquer il y a quelques mois avec de nouveaux produits dans le but de concurrencer Apple. La firme de Cupertino a frappé fort avec l’iPhone 8 et la version X dédiée à l’anniversaire du Smartphone.

L’installation de Nougat pour le Samsung S7 et S7 Edge

Le Samsung S7 reste tout de même une valeur sûre pour les consommateurs qui peuvent installer Android 7.0 baptisé Nougat depuis quelques mois. Le déploiement d’un nouveau système d’exploitation est toujours bénéfique, car il annonce des améliorations. Les propriétaires d’un tel Smartphone attendaient cette mise à jour. Pour cela, inutile de démonter votre téléphone portable ou d’enlever la coque du Samsung S7, il suffit de se diriger dans les paramètres du terminal et de suivre les directives.