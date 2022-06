Comment gérer son parc informatique ?

Un parc informatique ou SI (système informatique) se définit comme l’ensemble du matériel physique et logiciel d’une entreprise. L’importance d’un parc informatique dépendra de la taille et des attentes de l’organisation. L’efficacité d’un SI aura pour conséquence la baisse des coûts de gestion. Une gestion du SI peut se faire en interne ou par un expert IT externe via une agence d’infogérance avec des prestations optimales.

Méthodes et astuces pour une bonne gestion du SI

La gestion d’un parc informatique s’intègre dans une stratégie de pérennisation des activités de l’entreprise. Pour ce faire il est important de considérer les points suivants : le respect des limites des équipements (veiller au cycle de vie du matériels et suivre leurs garantis), avoir des profils au poste précis (écarter le matériel inutile et acquérir du matériel adapté). Automatiser les mises à jour. Mettre l’accent sur un outil de gestion souple et optimal (Configuration Management Data Base). Pour une gestion en externe de votre parc, nous avons des solutions clés en main pour les professionnels à découvrir sur ce site spécialisé.

Avoir les bons réflexes

Une bonne gestion du SI passera par le maintien et le suivi à la fois préventif et curatif de toute l’infrastructure. En externalisant la gestion de votre parc informatique vous donnez accès à un planificateur de tâches et à un superviseur. Aussi et surtout à une gestion de tickets et à un inventaire intégrale. La gestion d’un parc informatique est un processus délicat et très important. Elle requiert des connaissances, des aptitudes, des outils et des procédés appropriés.