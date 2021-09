Vous souhaitez vous lancer dans l’investissement immobilier ? Pourquoi ne pas envisager Lyon et sa région Rhône-Alpes riche d’histoire ? En effet, Lyon est une ville très avantageuse pour les investisseurs immobiliers de part sa situation géographique, entre le Rhône et la Saône. Elle présente de nombreux atouts comme vous allez le voir tout de suite dans cet article.

Avec ses 69 711 km2 et ses 398 900 habitants, Lyon est la troisième ville la plus peuplée de France après Marseille et Paris. En plus de son dynamisme économique, sa situation géographique, son climat et sa vie étudiante, la ville ne manque pas d’atouts pour attirer les investisseurs immobiliers, mais est-ce vraiment intéressant d’y investir ? Découvrons son amphithéâtre romain, l’architecture médiévale et Renaissance du Vieux Lyon et la modernité du quartier de la Confluence sur la Presqu’île.

Pourquoi investir à Lyon ?

Lyon est le deuxième pôle économique de France. Son développement continue, son potentiel locatif et sa vie étudiante font d’elle une ville très prisée par les investisseurs. Voici les bonnes raisons pour se lancer dans l’investissement immobilier à Lyon, partons notamment à la découverte des Traboules, ce sont les passages historiques couverts entre les immeubles, qui relient le Vieux Lyon à la colline de La Croix-Rousse.

Dynamisme économique

Considérée comme le deuxième bassin d’emploi, la ville lyonnaise présente beaucoup de possibilité de carrières et c’est d’ailleurs l’une des nombreuses raisons qui attirent les étudiants. Avec ses 1 500 centres de décision, Lyon héberge beaucoup d’institutions internationales, comme l’Organisation Mondiale de la Santé, L’interpole ou encore Euronews. Plusieurs multinationales ont décidé de s’y loger comme Areva, Sanofi, Renault, IBM, Hermès, etc. Il y a donc un vrai potentiel pour trouver des locataires ou acheteurs / vendeurs de part l’attractivité économique.

Localisation géographique stratégique

Lyon bénéficie également d’une localisation géographique stratégique, puisqu’elle est située au cœur de l’Europe. En effet, la ville s’ouvre sur un large champ de réseau d’autoroutes qui relient toutes les grandes villes européennes comme Turin, Bâle, Genève, etc. Elle est également connectée à Marseille et Paris (moins de 2 h par TGV), sans oublier le fait que Lyon est la 2e ville aéroportuaire avec ses 115 destinations vers les cinq continents.

Une ville prometteuse

Tournée vers l’avenir, Lyon ne manque pas de participer aux projets de recherche et d’innovation, notamment via ses 5 pôles de renommée, qui ajoutent un esprit d’excellence à la ville.

Réputée pour son enseignement supérieur de qualité, Lyon attire plus de 150 000 étudiants (d’ailleurs, Lyon a été élue 1e ville étudiante en 2017).

Cadre de vie agréable

À Lyon, il fait aussi bon vivre. En effet, elle propose un magnifique équilibre entre la ville et la nature, et les possibilités de sorties sont interminables, on citera à titre d’exemple :

Événements culturels ;

Manifestations artistiques ;

Clubs ;

Carré de Soie ;

Cinémas ;

Parc de la Tête d’Or ;

Restaurants, etc.

Point sur le marché de l’immobilier

Lyon attire aussi ceux qui souhaitent acquérir une seconde résidence. C’est d’ailleurs, un marché qui représente plus de 3 % des logements de la ville.

Ces nombreux atouts ont fait de Lyon une ville très prisée par les investisseurs immobiliers. D’ailleurs, malgré une tendance haussière des prix de l’immobilier neuf, Lyon reste l’une des villes les plus plébiscitées de France.

En effet, l’évolution du prix de l’immobilier à Lyon est passée de 4 à 8 %, en seulement deux ans, ce qui la place dans le podium des villes les plus chères de France.

Si on se fie à la carte des prix de l’immobilier à Lyon, les appartements sont les biens immobiliers les plus prisés par les Lyonnais. En effet, leur part dépasse les 95 % du parc immobilier général, avec une demande particulière pour les T2 et les studios (plus de 60 % des demandes). Ceci revient au fait que la plus grande majorité des locataires sont des étudiants ou de jeunes employés.

Donc, si vous souhaitez vous lancer dans l’investissement immobilier à Lyon, ces deux biens sont une valeur sûre. Ils promettent un excellent rendement. Les T4 eux, sont plus prisés par les familles, ce qui se traduit par une durée d’occupation plus longue, c’est pourquoi ils enregistrent un turnover faible.

En ce qui concerne le prix de l’immobilier à Lyon, la fourchette varie de 2 900 € à 5 500 € / m² pour les appartements, et entre 3 000 € et 6 300 € / m² pour les maisons.

Bien entendu, la superficie et le quartier jouent un rôle important sur le prix. Les 1e, 2e et 6e arrondissements sont les plus chers de Lyon (entre 5 290 € à 5 688 €/m), tandis que le 7e, le 8e et le 9e arrondissement, sont les moins chers (3 948 € à 3 221 € / m²).