Comment choisir un film sur Netflix avec le jeu de la roulette

Attention, ce message s’adresse à tous les joueurs et adeptes des jeux de hasard qui se posent comme des millions de français la question de savoir quel film choisir le soir après une journée bien remplie. Le jeu de la roulette fort heureusement vient répondre à cette problématique en ajoutant un peu de fun dans la sélection du divertissement. Comme sur Roulette.be, et dans les casinos plus traditionnels, il est possible de trouver son film sur Netflix avec une roulette intégrée au catalogue du distributeur bien connu. Le système est simple, vous donnez vos choix comme si vous deviez placer vos jetons sur le rouge ou le noir pour ensuite attendre le top départ du croupier qui va lancer la bille. Là, soyons honnête, il y a moins de complexité mais le résultat est toujours aussi excitant et permet de trouver rapidement une proposition. Mais arriverez-vous à résister à la nécessité de rejouer à cette roulette virtuelle ?

Le jeu en ligne comme solution pour trouver le bon film à regarder

L’éternelle question du dimanche soir après un weekend de folie : qu’allons-nous regarder ce soir à la télévision ? Les joueurs comprendront ce dont je parle, on a passé le samedi à jouer au blackjack et à attendre de bonnes cartes, on a pas envie de faire la même chose pour trouver le bon film ! L’arrivée des application de films et séries nous a permis de répondre en partie à ce besoin existentielle de combler une soirée calme et reposante après deux soirs actifs et riches en activités nocturnes. Le catalogue de possibilité s’est agrandie et s’adapte à ce que l’on a regardé mais finalement, le choix s’est complexifié. En effet, la personnalisation même avancée donne toujours de nombreux choix que l’on a toujours du mal à réduire à un seul. Mais comment intégrer la dynamique de l’inconnu que l’on retrouve dans le casino et qui créé toute l’excitation par exemple ?

Une des réponses est apportée par le site Netflix Roulette, service en ligne gratuit et connecté au catalogue de films et séries de la plateforme éponyme. Il propose donc un choix de films et séries sous la forme d’une roulette virtuelle. Genre, type et note IMDB sont les 3 facteurs proposés juste avant de pouvoir jouer avec le bouton « spin ». On entendrai presque le « faites vos jeux » du chef de partie.

Vous me direz que le choix reste quand même limité versus les possibilités très très nombreuses de la roulette classique, mais faisons la comparaison suivante :

Le noir ou le rouge, c’est le genre : Action, Aventure, Comédie, Horreur, Voyage, Mystère, Sport…

Le pair, c’est le Films et l’impair c’est la série

Le vert, c’est la note IMDB (Internet Movies Database) – il y a plusieurs choix, mais bon, on peut tomber sur de bons films qui ne sont pas toujours bien notés donc laissons la chance !

Ce qui est amusant lorsqu’on lance la roulette Netflix, c’est la petite phrase attachée au bouton lorsque l’on clique à nouveau (car oui nous sommes joueurs !) : « de toutes les façons personne n’aime ça ». L’invitation au jeu est forte avec le système de roulement des affiches de films et couvertures de jaquettes des séries télévisées. Alors, l’avez-vous testé et si oui, qu’en pensez-vous ? Les dernières séries sont ainsi proposées et pour tout vous avouer, j’en ai découvert une grâce à ce service, il s’agit de Westworld. Je viens de commencer, avec le saloon, mais pas encore de casino dans la première saison, dommage.

Toutes les plateformes sont disponibles pour la roulette

La solution disponible en ligne gratuitement et créée par le site Reelgood prend également en compte le catalogue d’autres solutions de streaming officielles : HBO Roulette, HULU Roulette, AMAZON PRIME Roulette, SHOWTIME Roulette, STARZ Roulette. Attention, tous les résultats sont anglais. Certaines ne sont pas vraiment disponibles en France mais on se pose à chaque fois la même question : dois-je m’abonner à toutes ou qu’à certaines ? Cela créé de vraies guerres de catalogues entre les éditeurs qui se doivent de proposer la palette de films la plus large possible de façon à s’adresser en permanence aux bonnes personnes.

Le schéma idéal serai de pouvoir retrouver au même endroit tous les catalogues des distributeurs et ensuite on partage les gains en fonction des contenus regardés, mais créer une x-ième plateforme pour accéder à des plateformes n’est pas franchement utile. L’arrivée de l’intelligence artificielle dans les outils de prise de décision est intéressante, on pourrai imaginer des chatbots ou robots conversationnels qui prennent le pas et arrivent non pas à personnaliser un résultat de recherche, mais à choisir et lancer un film qui serai exactement celui que l’utilisateur souhaiterai voir. Une belle marge de progression pour notre petite roulette netflix toute simple.

En faisant la même configuration de recherche de films sur des plateformes différentes, je suis tombé avec surprise sur deux films de Johnny Depp, étant un acteur que j’apprécie, la roulette fait bien les choses. Je pense que la variété de son catalogue de films permet d’arriver plusieurs fois à des résultats similaires. A noter que si vous tombez sur un film que vous appréciez, mais n’êtes pas abonné au service, le système vous propose également de louer le document vidéo sur une plateforme de téléchargement légale dédiée et les tarifs en dollars sont intéressants. Je pense qu’ils ont développés un business model intéressant en proposant cette possibilité. Cela m’a permis de me rendre compte que les prix pratiqués par les plateformes n’étaient pas du tout les mêmes, on arrive parfois à des variations entre 1,99 et 9,99 dollars, ce qui rapporté en euros, commence à faire. Vous avez peut-être remarqué quelque chose de similaire lors de la location d’une VOD, il faut naviguer entre les solutions pour s’assurer d’avoir le bon prix à chaque fois.

J’attends une autre application de la roulette en ligne avec l’approche de la Coupe du monde de football. En effet, lorsque plusieurs matchs se dérouleront en même temps, lequel choisir et si c’est tout le match ou qu’une partie mi-temps, prolongations… Il serait possible de tout imaginer ^^ – à bientôt pour de nouveaux tests de solutions intéressantes dédiées à la culture geek.