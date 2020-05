Envie de nouveauté ? Faites le choix d’un iPad reconditionné

Je suis utilisateur d’Android depuis des années maintenant avec toute la panoplie d’outils développés par Google (Gmail pour les emails, la suite Docs pour les documents, fichier de données type Excel etc…) je suis toujours resté loin des outils Apple ces 10 dernières années. Mais en regardant les tablettes tactiles disponibles sur le marché et les tests le choix de revenir chez la marque à la pomme avec un iPad est devenu incontournable et je vais vous expliquer pourquoi.

L’écosystème Google est présent sur iPad

Quand on regarde avec attention les applications disponibles sur iPad on se rend compte que tout l’univers Google est développé et maîtrisé chez Apple indépendamment de la concurrence entre les deux géants de l’informatique. Toute la suite Google (Agenda, Notes, Maps, YouTube) est bien intégré et offre les mêmes fonctionnalités sur iPad. Je ne suis pas le seul à le dire, regardez cet article de nos amis de chez Frandroid, spécialistes d’Android.

Chrome marche très bien et même le navigateur Brave qui en est dérivé peut être utilisé par défaut sur sa tablette iPad tactile pour ouvrir les liens. Je vous parlerai de ce navigateur assez exceptionnel qui rémunère l’usage et l’affichage de publicité des utilisateurs dans un prochain article.

Mais qu’en est-il de la différence de prix ?

C’est là le coeur du choix d’une tablette, car les les prix pratiqués par Apple sont largement supérieurs à ce que l’on peut trouver sur le marché. Mais fort heureusement il existe des alternatives que l’on appelle “refurb” en anglais et “reconditionné” en français. La nouveauté peut ainsi se faire à un prix très intéressant et en plus c’est écologique !

L’ipad reconditionné est donc LA solution pour se faire plaisir avec un budget limité pour bénéficier des capacités techniques offertes par Apple. Avec des économies jusqu’à 50% sur le prix initial, le reconditionnement des objets électroniques devient une vraie tendance. Je parlais de la dimension écologique, cela permet d’éviter de jeter du matériel qui reste utilisable et de qualité tout en bénéficiant d’une vraie garantie. Qu’en pensez-vous, êtes vous prêt à passer le cap ?