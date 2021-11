Comment choisir une agence pour créer son site web ?

Le site web est la vitrine de l’entreprise, il marque sa présence sur internet. Il est conçu par des informaticiens réunis au sein d’agences web. Une agence web est une société dont la mission est d’offrir des prestations numériques. Sur ce, pour bien choisir une agence pour la création d’un site web professionnel, il faut avant tout définir son besoin, contrôler les références de l’agence et surtout vérifier la conformité de ses valeurs avec les vôtres.

Définition du besoin et contrôle de références

La définition de votre besoin vous permet de savoir avec quel type d’agence voulez-vous travailler. Ainsi votre besoin peut être technologique, il vous faudra choisir une agence web avec des compétences dans les systèmes de gestion de contenu et dans la programmation. Tout comme vous pouvez avoir besoin d’un CMS ou d’un développement complet. Après cette étape, faites un contrôle de références sur les agences web présélectionnées. Vous pourrez vérifier les différentes certifications telles la certification Opquast. Par ailleurs, même les avis des clients sur le site web d’une agence peuvent vous en dire davantage sur ses compétences pour la création de votre site web.

Contrôle des valeurs

Être convaincu sur des points objectifs ne signifie pas toujours que vous avez déjà trouvé votre agence web. Encore faut-il vérifier que votre future partenaire partage un certain nombre de valeurs qui correspondent à votre éthique professionnelle. Car plus qu’un simple partenaire, l’agence web est pratiquement votre gestionnaire de site web et à cet effet une adéquation sur les valeurs défendues est une condition de collaboration saine et durable.