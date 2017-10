Identifiez les faux profils Facebook pour lutter contre les arnaques

Malheureusement, les réseaux sociaux sont largement ciblés par les arnaques puisque celles-ci se multiplient. Les internautes qui ne se méfient pas peuvent donc rapidement être confrontés à des difficultés majeures.

Facebook est largement privilégié par les personnes malveillantes

En naviguant sur les réseaux sociaux, vous avez sans doute déjà croisé des articles miraculeux qui vantent les mérites de produits incroyables. Vous pourriez également gagner un Smartphone en quelques secondes en cliquant sur un simple lien. Les faux comptes des escrocs sur Facebook peuvent tout de même être identifiés rapidement grâce à quelques astuces. Cette précaution est indispensable puisque vous serez ainsi à l’abri des mauvaises surprises.

Recherchez l’IP de la personne à l’origine de la demande d’ami

La première technique consiste à vérifier le profil en vous aidant d’Internet et notamment des photos. Les escrocs utilisent généralement la même image pour de nombreux profils sous différentes identités. Dans ce cas de figure, vous serez confronté à une personne malveillante que vous devrez supprimer de vos contacts au plus vite. Les adeptes de l’univers high-tech pourront aussi avoir des connaissances dans le domaine des IP. Grâce à un simple outil, vous pouvez par exemple identifier l’emplacement, car il y a de grandes chances pour que l’Afrique soit pointée du doigt. En effet, les brouteurs tentent d’arnaquer les internautes depuis ce pays qui est malheureusement réputé dans ce domaine.

Signalez rapidement les profils douteux

Il est donc préférable de ne pas accorder votre confiance aux personnes inconnues que ce soit sur Facebook ou d’autres sites. Si vous avez un doute, il est judicieux de refuser l’invitation et, si vous identifiez un profil malveillant, vous pourriez le signaler puisque le gouvernement a mis en place une plateforme spécifique. Il suffit de remplir le formulaire à votre disposition et de l’envoyer. Il est également possible d’agir de la même façon depuis Facebook pour que la page soit examinée.