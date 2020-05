Optimiser la gestion de ses services informatiques

Si l’économie a dû ralentir, pour ce qui concerne la majeure partie des secteurs depuis un mois, il va falloir faire en sorte que la crise sanitaire, une fois terminée, ne se transforme pas en crise économique. Tout le monde va donc devoir monter au créneau et donner le meilleur de lui-même sans tarder, afin de réduire au maximum les impacts négatifs du confinement, que nous avons tous été obligés de respecter ces dernières semaines, afin de limiter la propagation du coronavirus. Pour cela il va être important de se donner les moyens d’être performants à tous les niveaux, humains comme techniques, dans toutes les entreprises de notre pays.

Des moyens informatiques performants

Pour se donner la chance d’avoir des installations informatiques qui fonctionnent à merveille, il faut trouver les meilleurs partenaires possibles en matière d’infogérance. Les serveurs vont devoir tourner à pleine vitesse et pour que cela soit possible, il va aussi falloir employer des solutions modernes et efficaces. Or, de nos jours il n’y a pas de meilleure solution que le cloud pour entreprises de Bretagne Télécom. Externaliser ses systèmes d’informations comme le stockage de ses données est la solution à la fois la plus sûre, pour ce qui est de la sécurité des données, et la plus rapide.

Sécurité et confort de travail

Un système externalisé dans le cloud est aussi le gage de pouvoir travailler de manière fluide. En effet les machines sur lesquelles on travaille sont plus opérationnelles, parce qu’elles n’ont pas besoin d’intégrer ni les logiciels utiles au travail quotidien ni les ressources nécessaires pour stocker toutes les données qui sont indispensables aux tâches quotidiennes. Chaque poste peut donc, au sein de n’importe quelle organisation du secteur digital, quelle que soit sa taille, travailler dans les conditions les plus optimales qui soient. Avec cela il n’y a aucun doute possible : l’entreprise redémarrera comme si la crise n’avait pas eu lieu.